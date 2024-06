Parę słów o cynamonie: Co to za przyprawa i jakie ma właściwości?

Cynamon jest aromatyczną przyprawą pozyskiwaną z kory drzew cynamonowca należących do rodzaju Cinnamomum. Istnieją dwie główne odmiany cynamonu: Ceylon (Cinnamomum verum - cynamonowiec cejloński), znany również jako prawdziwy, najbardziej ceniony cynamon, oraz kasja (C. Cassia - cynamonowiec wonny). Ten drugi jest bardziej powszechny i często spotykany w sklepach.

Cynamon ma charakterystyczny, słodkawo-korzenny, lekko piekący smak oraz intensywny aromat. Jest to przyprawa niezwykle popularna w kuchni na całym świecie.

W kuchni cynamon stosuje się głównie jako przyprawę do ciast, ciasteczek, deserów i napojów, takich jak grzane wino czy gorąca czekolada. Jest również używany do wzbogacania smaku potraw mięsnych i warzywnych, zwłaszcza w kuchniach azjatyckiej, bliskowschodniej i afrykańskiej. Cynamon doskonale komponuje się z owocami, szczególnie jabłkami, gruszkami i śliwkami, co sprawia, że jest idealnym dodatkiem do kompotów i przetworów.

Poza zastosowaniami kulinarnymi, cynamon ma również wiele właściwości zdrowotnych. Znany jest ze swoich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwzapalnych. To czyni go cennym składnikiem domowych leków i kosmetyków. Wykazuje również działanie przeciwbólowe i znieczulające. Cynamon może pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi, co jest szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą typu 2. Ponadto, cynamon jest bogaty w antyoksydanty, które wspomagają walkę z wolnymi rodnikami i mogą zapobiegać niektórym chorobom przewlekłym.

W aromaterapii cynamonowyolejek eteryczny jest używany do łagodzenia stresu, poprawy nastroju i stymulowania układu odpornościowego. Jego intensywny zapach działa relaksująco i może pomóc w walce z bezsennością. W kosmetyce cynamon stosowany jest w formie maseczek i peelingów, które pomagają oczyścić skórę i nadać jej zdrowy wygląd.

Cynamon w ogrodzie. Jak go stosować?

Ta słodko-korzenna przyprawa o charakterystycznym aromacie znajduje zastosowanie również w naszych ogrodach. W jaki sposób możemy wykorzystać cynamon, aby nasze rośliny pięknie rosły? Poznaj kilka zastosowań tego ekologicznego aromatycznego preparatu.

Cynamon na mrówki.Cynamon ma właściwości przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Dzięki temu chroni rośliny przed chorobami, a także skutecznie odstrasza insekty i szkodniki. To również świetny sposób na to, aby pozbyć się mrówek. Choć mrówki są pożytecznymi owadami, to jednak ich nadmierna ilość może narobić w naszych ogrodach sporych szkód. Inwazja mrówek to nadjedzone owoce i nasiona, a także pogryzione młode pędy i kłącza roślin. Mrówki obsiadają także kwiaty. Jak zatem zastosować cynamon, by odstraszyć mrówki? Wystarczy, że rozsypiemy tę przyprawę w miejscach, gdzie się pojawiają, a z pewnością szybko się wyniosą. Bowiem intensywny zapach cynamonu działa na nie odstraszająco.

Cynamon na ślimaki. Jeżeli mamy problem ze ślimakami, które pojawiają się nadmiernie w naszym ogrodzie, to również możemy wykorzystać do tego naturalne właściwości cynamonu. Ślimaki, poza martwą materią organiczną, żywią się również liśćmi, łodygami oraz owocami roślin. Duża populacja ślimaków w naszym ogrodzie może doszczętnie zniszczyć wszelkie nasze uprawy. Aby się ich pozbyć, możemy również zastosować cynamon.

Jak zastosować cynamon przeciwko ślimakom? Analogicznie, jak w przypadku mrówek, wystarczy rozsypać tę przyprawę w miejscach, które chcemy ochronić przed ślimakami, a te będą trzymać się od nich z daleka.