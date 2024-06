Co zrobić w domu przed wyjazdem na wakacje? O tym warto pamiętać

Przed wyjazdem na urlop skrupulatnie sprawdzamy, czy spakowaliśmy ulubione klapki i krem przeciwsłoneczny. Upewniamy się, że zabraliśmy ze sobą paszporty i mamy wystarczająco dużo czasu, aby zdążyć na lotnisko. W ferworze ostatnich przygotowań do wyjazdu na wakacje łatwo możemy zapomnieć jednak o tym, co zostawiamy – naszym domu, a w nim niemal całym dorobku życia. Przez drobne niedopatrzenie czy roztargnienie możemy dużo stracić. Wystarczy natomiast przed wyjazdem wykonać uważnie kilka czynności, aby móc później w spokoju cieszyć się zasłużonym urlopem.

Odpowiednie przygotowanie pomoże nam uchronić nasz dobytek przed złodziejami oraz innymi niebezpieczeństwami jak chociażby tymi związanymi z warunkami atmosferycznymi, pożarem czy zalaniem. Jeśli więc wykonamy pewne czynności w domu przed wyjazdem na wakacje, zapewnimy sobie spokojny odpoczynek. Nie będziemy martwić się o to, że w naszym domu wydarzyła się jakaś niespodziewana i niebezpieczna sytuacja.

6 rzeczy, które musisz zrobić w domu przed wyjazdem na wakacje

Zamknij okna

Zanim ostatecznie wyjdziemy z naszego domu czy mieszkania i wyruszymy na upragnione wakacje, sprawdźmy, czy na pewno dobrze zamknęliśmy wszystkie okna. W trakcie gorączkowego wynoszenia walizek, gdy dodatkowo za oknem ciepła i słoneczna pogoda, możemy łatwo przeoczyć choćby uchylone okno. To zaś może skutkować negatywnymi konsekwencjami w czasie nagłego załamania pogody – burzy, ulewy czy wichury. Nie można zapominać też o tym, że "okazja czyni złodzieja" – jedno uchylone okno może skutkować włamaniem, a co za tym idzie sporymi stratami.

Zakręć wodę

Dużym niebezpieczeństwem podczas naszej nieobecności może okazać się zalanie. Aby się przed nim uchronić, wystarczy przed wyjazdem zakręcić w naszym domu główny zawór wody. Dzięki temu nie będziemy musieli w trakcie urlopu martwić się awarią, która może skutkować nie tylko zalaniem i zniszczeniem naszego mieszkania, ale także – w przypadku, kiedy mieszkamy w bloku – także mieszkaniasąsiada. Dodatkowo uchronimy się przed niepotrzebną stratą wody, a co za tym idzie wyższym rachunkiem. Zadbamy też o środowisko przed zbędną utratą wody.

Wyłącz dopływ gazu

Kolejnym niebezpieczeństwem w czasie naszej nieobecności w domu może stać się instalacja gazowa. W związku z tym przed wyjazdem powinniśmy pamiętać o wyłączeniu dopływu gazu. Ta prosta czynność, która zajmuje tylko chwilę, pozwoli uchronić nasz dom lub mieszkanie przed poważnym niebezpieczeństwem.

Wyłącz sprzęty elektryczne

Przed wyjazdem na wakacje warto wyłączyć wszystkie sprzęty elektryczne. Dzięki temu unikniemy ryzyka ewentualnego niebezpiecznego zwarcia instalacji elektrycznej podczas naszej nieobecności. Poza tym zmniejszmy rachunki za prąd – sprzęty, nawet nieużywane – podłączone do gniazdka cały czas pobierają niewielkie ilości energii elektrycznej.

Zadbaj o rośliny domowe

Wyjeżdżając na urlop, powinniśmy pomyśleć o roślinach w naszym domu. Pozbawione opieki i narażone na brak wody w upalne dni mogą nie przetrwać naszych wakacji. Warto więc wcześniej o nie zadbać. W tym celu możemy przekazać bliskiej i zaufanej osobie klucze do naszego domu, aby co kilka dni do niego zaglądała i podlewała kwiaty. Jeżeli natomiast nie mamy takiej możliwości, możemy wówczas zakupić odpowiedni system nawadniający kwiaty lub też wykonać go samodzielnie.

Wyrzuć śmieci

Zanim wyjedziemy na urlop, powinniśmy wykonać jeszcze kilka czynności, które uchronią nas przed zastaniem w naszym domu po powrocie nieprzyjemnego zapachu. Warto więc opróżnić lodówkę z resztek jedzenia, które mogą ulec zepsuciu. Pamiętać należy także o wyrzuceniu śmieci. W przeciwnym wypadku, kiedy wrócimy z urlopu, możemy w naszym domu poczuć mocno nieprzyjemny zapach. Jego źródłem może – oprócz śmietnika – stać się również zmywarka. Przed wyjazdem powinniśmy uruchomić ją odpowiednio wcześnie, aby jeszcze zdążyć wyjąć z niej czyste naczynia. Po tej czynności najlepiej będzie pozostawić ją lekko uchyloną, co zapobiegnie tworzeniu się wewnątrz nieprzyjemnego zapachu. Z tego samego powodu warto opróżnić ekspres do kawy z fusów.