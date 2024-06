Skąd biorą się muszki owocówki w domach?

Muszki owocówki to bardzo małe, 2–3-milimetrowe owady, które bardzo szybko się rozmnażają. Samice mogą złożyć dziennie co najmniej 20 jaj. Po 10 dniach wylęgają się z nich kolejne. I tym sposobem w domu można mieć całą plagę tych niezbyt przyjemnych żyjątek. Mogą one przenosić drobnoustroje na żywność i zanieczyszczać ją, co jest niebezpieczne dla zdrowia.

A wystarczy zostawić na blacie owoc, otwarty sok, dżem lub kieliszek czerwonego wina – zwabione zapachem octu z owoców wlecą przez okno, by szybko się zadomowić i złożyć jaja. Co zrobić, by się ich pozbyć?

5 sprawdzonych sposobów na muszki owocówki

Jak pozbyć się muszek owocówek z domu? Poznaj skuteczne sposoby.

Pułapka na muszki owocówki z octu i płynu

Przygotuj pułapkę – do słoiczka lub szklanki wlej ocet (np. ocet jabłkowy, ale sprawdzi się również spirytusowy). Możesz go uzupełnić wodą, ale nie jest to konieczne. Następnie dodaj kilka kropel płynu do mycia naczyń. Naczynie przykryj folią spożywczą, w której należy zrobić kilka dziurek. Muszki wlecą wabione zapachem, ale nie wylecą. Płyn zmniejszy napięcie powierzchniowe octu, w którym owady się utopią.

Owoce zwabią muszki

Do słoika lub szklanki włóż kawałki owoców lub skórki. Naczynie zabezpiecz folią spożywczą i zrób w niej kilka dziurek, by muszki mogły wlecieć do środka. Podobnie jak w metodzie powyżej – owady wlecą do środka, ale będą miały problem, by stamtąd wylecieć.

Świeca na muszki owocówki

Do naczynia z wodą wstaw świeczkę. Zapal ją i postaraj się, by było to jedyne źródło światła. Muszki zbliżą się do płomienia, co sprawi, że albo podpalą sobie skrzydła i wpadną do wody (w której ię utopią), albo spalą się całkowicie. Do wody można wlać kilka kropli płynu do mycia naczyń, tak jak w przypadku pułapki z octem.

Zapach lawendy i mięty

Muszki owocówki odstraszają też zapachy – postaw w kuchni miętę lub zapal lawendową świeczkę. Te owady nie przepadają również za bazylią.

Zostaw na stole butelkę z alkoholem

Kolejną pułapką może być pozostawienie w kuchni otwartej butelki czerwonego wina. Jego zapach przyciągnie owady. Sprawdzi się także zwietrzałe piwo. Muszki owocówki wlecą do butelki, ale najpewniej się już z niej nie wydostaną. Do alkoholu można dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń.

Jak zapobiegać muszkom owocówkom?

Co robić, by muszki owocówki nie wleciały do domu? Sposobów jest co najmniej kilka.

Przede wszystkim nie zostawiaj na blatach owoców i warzyw, wyrzucaj te, które są już przejrzałe i zepsute i często wynoś śmieci. Owoce i warzywa trzymaj latem w lodówce, a jeśli puszczą sok, od razu go wytrzyj. Po przyniesieniu owoców ze sklepu od razu je umyj. Nie zostawiaj także w kuchni otwartych butelek z alkoholem lub słoików dżemu.