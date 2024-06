Kalina koralowa. Co to za roślina?

Kalina koralowa (Viburnum opulus L.) to gatunek krzewu, który występuje w Europie i środkowo-zachodniej Azji. Kalinę możemy znaleźć także na dalekim wschodzie oraz w Ameryce Północnej. W Polsce kalinakoralowa to pospolicie rosnący krzew, który możemy spotkać właściwie w całym kraju. Kalina bywa często uprawiana w ogrodach jako roślina ozdobna.

Jak wygląda kalina koralowa? To duży, silnie rosnący krzew o rozłożystym, gęstym pokroju. Jako roślina ozdobna może dorastać do około 3-4 metrów wysokości. Zaś w warunkach naturalnych kalinykoralowe mogą osiągnąć nawet 6 metrów.

Reklama

Łodyga kaliny jest pokryta szarą korą liście są ułożone naprzeciwległe. Mają one długość między 7 a 10 cm oraz szerokość około 8 cm. Ich brzegi są ząbkowane, zaś na blaszce jest dobrze widoczne wyraźnie zaznaczone unerwienie. Z wierzchu liście kaliny są gładkie zielone i delikatnie błyszczące. Od spodu zaś są nieco jaśniejsze i delikatnie omszone.

Reklama

Kalina ma białe kwiaty zebrane na szczytach pędów w gęste, spore płaskie baldachy. Kwitnie w maju oraz czerwcu. Kwiaty kaliny są dwojakiego rodzaju. Na obwodzie mamy kwiaty płonne, które są większe i nie mają pręcików i słupków. A to oznacza, że nie zawiążą się z nich owoce. Mają one duże białe płatki. Natomiast w środkowej części występują kwiaty płodne, które są dużo mniejsze. Kwiaty płodne mają słupki i długie pręciki zakończone pylnikami.

Po przekwitnięciu kwiaty płodne przekształcają się w wyjątkowo dekoracyjne owoce. Są one jaskrawoczerwone, kuliste, błyszczące i są zebrane w niewielkie grona. Po przekwitnięciu kaliny koralowej to właśnie owoce stają się jej największą ozdobą.

Kalina koralowa - pielęgnacja

Kalina to ładny krzew, który możemy posadzić w ogrodzie zamiast hortensji. Będzie to niewątpliwie duża ozdoba ogrodu. Ma ona konkretne wymagania pielęgnacyjne, których musimy przestrzegać, aby ładnie rosła i pięknie kwitła. Kluczem do jej zdrowia i obfitego kwitnienia jest odpowiednie stanowisko, regularne podlewanie, nawożenie oraz ochrona przed szkodnikami i chorobami. Przy odpowiedniej pielęgnacji, kalinakoralowa odwdzięczy się bujnym kwitnieniem i dekoracyjnymi owocami, ciesząc oczy przez wiele lat.

Stanowisko i gleba

Kalinakoralowa najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Preferuje gleby żyzne, próchnicze, wilgotne, ale dobrze przepuszczalne. Może rosnąć w glebie o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Unikaj sadzenia kaliny w miejscach podmokłych, gdzie korzenie mogą być narażone na długotrwałe zamakanie.

Sadzenie

Najlepszym czasem na sadzenie kaliny koralowej jest wczesna wiosna lub jesień. Przed posadzeniem, warto przygotować glebę, wzbogacając ją kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem. Dołek powinien być dwukrotnie większy niż bryła korzeniowa rośliny. Po posadzeniu należy obficie podlać roślinę.

Podlewanie

Kalina koralowa jest mrozoodporna i dobrze toleruje zanieczyszczenia powietrza. Jednak to, na co jest bardzo wrażliwa to brak wody. Kalinakoralowa wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu oraz w okresach suszy. Gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra. Regularne podlewanie jest kluczowe, zwłaszcza w okresie kwitnienia i owocowania.

Nawożenie

Kalinakoralowa jest rośliną wymagającą pod względem składników odżywczych. Warto zasilać ją nawozami organicznymi, takimi jak kompost czy obornik, co najmniej raz w roku, najlepiej wiosną. Można również stosować nawozy mineralne, zwracając uwagę na te przeznaczone dla roślin kwitnących, zawierających potas i fosfor.

Przycinanie

Przycinanie kalinykoralowej nie jest konieczne, ale może pomóc w utrzymaniu ładnego kształtu krzewu i pobudzić go do obfitszego kwitnienia. Najlepszym czasem na przycinanie jest czas po okresie kwitnienia. Usuwamy wówczas martwe, chore i uszkodzone gałęzie oraz – w razie potrzeby - te, które rosną w niewłaściwym kierunku.

W przypadku kaliny możemy wykonać po prostu cięcie sanitarne, które sprowadza się do usuwania uszkodzonych uschniętych, słabych lub też porażonych przez choroby lub szkodniki pędów. Takie pędy wycinamy tuż przy ziemi. Zabieg wykonujemy wczesną wiosną lub też po kwitnieniu. Innym rodzajem dziecięcia jest cięcie odmładzające. Ten rodzaj cięcia wykonujemy co kilka, a nawet kilkanaście lat. Polega on na silnym skróceniu wszystkich pędów. Wówczas zostawiamy 20-30 cm nad ziemią. Zabieg ten przeprowadza się po kwitnieniu kaliny – czyli zazwyczaj od lipca do sierpnia. Dodatkowo możemy wykonać również cięcie formujące, które ma na celu nadać roślinie pożądany przez nas kształt. Ten rodzaj cięcia wykonujemy po okresie kwitnienia. Niemniej jednak wiele osób rezygnuje z metody formowania kaliny koralowej. Bowiem jej naturalny rozłożysty pokrój jest dużą ozdobą.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Kalina koralowa może być narażona na atak szkodników, takich jak: mszyce, przędziorki (przędziorek chmielowiec) czy szarynka kalinówka. A także na atak chorób grzybowych, np. mączniaka prawdziwego. Regularne przeglądanie rośliny i wczesne wykrywanie problemów pozwala na szybką interwencję. W przypadku zauważenia szkodników, można zastosować środki owadobójcze, a w przypadku chorób – odpowiednie fungicydy.