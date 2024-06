Stokrotki afrykańskie to niezwykle wytrzymałe rośliny ozdobne nadające się do skrzynek i donic na tarasie lub balkonie. Jeżeli chcesz, możesz ją także hodować na rabatach. Sprawdź, co zrobić, aby cieszyły także twoje oko. Poznaj wymagania stokrotek, aby zadbać o nie w odpowiedni sposób.

Stokrotki afrykańskie. Jak wyglądają i co lubią kwiaty?

Przypominają astry, osiągają wysokość 40-50 cm i najlepiej rosną na słonecznych miejscach, które są osłonięte od wiatru. Mowa o stokrotkach afrykańskich pochodzących z czarnego lądu mających zwarty i krzaczasty pokrój oraz lancetowate liście z ząbkowatymi brzegami. Można je wyhodować z nasion lub kupić gotowe sadzonki w sklepie ogrodniczym.

Stokrotki można wystawiać na balkon już w połowie kwietnia, kiedy miną ostatnie przymrozki. Rośliny lubią przepuszczalne podłoże o obojętnym odczynie, które sprawia, że cudownie rozkwitają przeróżnymi kolorami, a nowe kwiatostany w formie koszyczków (w zależności od gatunku najczęściej występujące w odcieniach żółci, różu, bordo, fioletu czy bieli) regularnie pojawiają się aż do października. To oznacza, że nie musisz martwić się o wymianę kwiatów w donicach po sezonie letnim.

Jak dbać o stokrotki afrykańskie?

Stokrotki można zasilać wieloskładnikowym nawozem. Podczas letnich upałów rośliny warto podlewać dwa razy dziennie. Koniecznie przesadź je do donic z dziurkami, aby ewentualny nadmiar wody mógł swobodnie wypłynąć. Na stokrotkach mogą pojawić się szkodniki i choroby (mszyce, przędziorki lub mączniak rzekomy), choć dzieje się to bardzo rzadko.

Pamiętaj, że stokrotki po zachodzie słońca i w trakcie pochmurnych dni delikatnie zwijają swoje kwiaty i ponownie otwierają je, kiedy zaświeci słońce. Gdy zauważysz, że koszyczki kwiatów przekwitły i delikatnie się podsuszyły, warto urwać takie łebki, aby roślina miała więcej energii na wypuszczenie nowych pędów.

Stokrotka afrykańska. Czy można przezimować rośliny?

Stokrotki możesz spróbować rozmnożyć i przezimować. Wystarczy jesienią schować donice do domu, a gdy rośliny przestaną już kwitnąć, utnij wierzchołek i umieść go w mieszance piasku oraz torfu na słonecznym parapecie. Młode pędy należy regularnie zraszać.

Jeżeli chcesz przezimować tegoroczne okazy, skróć gałązki o 10 cm i przenieś je do wnętrza, gdzie panuje temperatura 9-12 stopni. W lutym sadzonki należy przesadzić w świeże podłoże i do większej donicy, aby zapewnić im potrzebne do wzrostu składniki odżywcze. Koniecznie zahartuj rośliny przed wystawieniem ich na dwór w kolejnym sezonie.