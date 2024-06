Róże okrywowe: Co to za rośliny?

Róże to piękne kwiaty, które stanowią wyjątkową ozdobę. Jednak wiele osób, szczególnie mniej doświadczonych w temacie ogrodnictwa, boi się zająć ich uprawą. Uchodzi ona bowiem za dosyć trudną i czasochłonną. Idealnym rozwiązaniem okazują się wówczas róże okrywowe. Są niemal bezobsługowe, a więc idealne dla początkujących ogrodników, a przy tym wyjątkowo bujnie kwitną i długo cieszą nasze oczy.

Róże okrywowe bywają też nazywane kobiercowymi lub płożącymi. Są dosyć niskie, ale mają za to giętkie i długie pędy, które dorastają nawet do długości 1 m. Stanowią przy tym zróżnicowaną grupę róż, która wyodrębniona została dopiero w latach 70. XX wieku. Róże okrywowe mogą mieć różny pokrój – płożący, łukowaty lub stojący. Wiele z nich tworzy nad ziemią rozłożysty kwiatowy dywan. Róże okrywowe występują w wielu kolorach, z których najpopularniejsze to różowy, biały, żółty, czerwony i łososiowy.

Jak długo kwitną róże okrywowe? Jakie mają zalety?

Przy zapewnieniu odpowiednich warunków i właściwej pielęgnacji niektóre róże okrywowe mogą kwitnąć od wiosny do nawet późnej jesieni. Z kolei w przypadku części odmian możliwe jest powtarzające kwitnienie. Dzięki temu róże okrywowe zdobią ogród przez wiele tygodni.

Róże okrywowe już od dawna cieszą się dużo popularnością wśród ogrodników zarówno ze względu na swoje piękno, jak i łatwość uprawy. Nie powinno więc dziwić, że określa się je czasami jako róże bezobsługowe. W swoich ogrodach chętnie sadzą je osoby, które nie mają zbyt dużo czasu na zajmowanie się roślinami oraz początkujący ogrodnicy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z uprawą.

Okazuje się jednak, że piękno i łatwość pielęgnacji nie są jedynymi zaletami róż okrywowych. Kwiaty te zapobiegają erozjigleby oraz jej nadmiernemu nagrzewaniu się i wysuszaniu. Większość odmian jest przy tym dodatkowo odporna na ataki szkodników i chorób oraz niskie temperatury. W związku z tą ostatnią cechą zazwyczaj nie wymagają okrywania na zimę.

Jak pielęgnować róże okrywowe?

Aby móc w pełni cieszyć się pięknem róż okrywowych, należy zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju i właściwie o nie dbać. Na szczęście nie jest to zbyt trudne. Róże okrywowe preferują stanowiska ciepłe, osłonięte od wiatru i słoneczne. Poradzą sobie również w półcieniu, jednak wówczas ich kwitnienie nie będzie wyjątkowo spektakularne. Najlepsze podłoże dla nich to te przepuszczalne, lekkie, próchnicze i posiadające odczyn pH 5,5-6,5. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, róże będą kwitły, jednak – podobnie jak w przypadku półcienia – nie aż tak obficie.

Przy uprawie róż okrywowych warto zadbać również o to, aby w glebie nie pojawiał się zastój wody, którego rośliny te nie lubią. Najlepiej wówczas przeprowadzić drenaż podłoża. Z drugiej jednak strony ziemia nie powinna być zbyt sucha, ponieważ tego również róże okrywowe nie tolerują. Najlepiej więc jeśli gleba będzie zawsze lekko wilgotna. Należy więc pamiętać o regularnym podlewaniu szczególnie w trakcie upałów. Podlewając, trzeba zaś unikać moczenia liści i kwiatów, co zapobiegnie rozwojowi chorób grzybowych. Pomocne może okazać się także ściółkowanie, które przeciwdziała nadmiernemu parowaniu wody z gleby, a dodatkowo ogranicza rozwój chwastów.

Róże okrywowe będą pięknie kwitnąć, jeśli zadbamy o ich właściwe nawożenie, które najlepiej przeprowadzać dwa razy w trakcie sezonu – wiosną i latem. Używać można nawozów mineralnych wieloskładnikowych (uniwersalnych lub przeznaczonych dla róż), organicznych (obornika lub kompostu) oraz domowych odżywek.

Obok podlewania i nawożenia warto pamiętać także o regularnym usuwaniu słabych, uszkodzonych i chorych pędów, dzięki czemu pojawiać się zaczną nowe, a róże będą obficie kwitnąć. Najlepiej zadbać o to na początku sezonu wegetacyjnego i po jego zakończeniu.

Róże okrywowe a róże rabatowe. Różnice

Obok róż okrywowych w ogrodach często możemy spotkać róże rabatowe. Grupy te mogą wydawać się podobne – szczególnie osobom, które nie są specjalistami w zakresie ogrodnictwa. W rzeczywistości wystarczy jednak dokładnie im się przyjrzeć, aby zauważyć różnice w wyglądzie.

Przede wszystkim róże okrywowe – co już zostało wspomniane – mają giętkie i długie pędy. Dzięki temu wykazują tendencję do płożenia się i silnego krzewienia. Idealnie więc sprawdzają się do ozdabiania nimi altan, pergoli czy murów. Nie nadają się natomiast do cięcia z powodu swoich wiotkich pędów. Ich kwiaty są większe i pełniejsze niż kwiaty róż rabatowych. Te drugie zaś – jak wskazuje sama ich nazwa – to kwiaty idealne na rabaty ogrodowe. Ich pędy są sztywniejsze i krótsze niż w przypadku róż okrywowych. Warto podkreślić jeszcze jedną różnicę – róże okrywowe są bardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne niż róże rabatowe.