Muchy mogą stanowić uciążliwy problem zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Na szczęście istnieje wiele domowych sposobów na ich odstraszanie. Ważne jest również utrzymanie czystości i higieny, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się much w naszym otoczeniu.

Które zioła odstraszają muchy?

Mięta, lawenda i bazylia to rośliny o właściwościach skutecznie odstraszających muchy. Miętę wystarczy posadzić w doniczkach i ustawić w miejscach, gdzie muchy pojawiają się najczęściej, np. na parapetach czy w kuchni. Lawenda nie tylko pięknie pachnie, ale również skutecznie odstrasza muchy. Dobrze będzie ją posadzić w doniczkach i umieścić w kilku miejscach w domu. Bazylia, której muchy także nie lubią, świetnie sprawdzi się w doniczkach na kuchennym parapecie lub w innych miejscach, gdzie owady pojawiają się najczęściej.

Olejki eteryczne odstraszające muchy

Skutecznym rozwiązaniem w walce z muchami może być olejek eukaliptusowy, który ma silne właściwości odstraszające owady. Można go stosować w dyfuzorze w formie roztworu olejku z wodą lub nasączyć nim waciki i umieścić w strategicznych miejscach. Podobnie działa olejek cytrynowy. Wystarczy dodać kilka kropli tego olejku do wody i spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się owady. Muchy nie lubią też zapachu goździków i cytrusów, dlatego można wbić kilka goździków w połówki cytryn lub pomarańczy i umieścić je w miejscach, gdzie najczęściej się pojawiają.

Jak zrobić proste, domowe pułapki na muchy?

Jednym ze sposobów na pozbycie się much z domu jest pułapka z octem i folią, która polega na napełnieniu słoika octem jabłkowym i przykryciu go folią aluminiową z kilkoma małymi otworami. Muchy, przyciągane zapachem octu, wlecą do słoika, ale nie będą mogły się wydostać. Podobnie działa pułapka z cukrem i wodą. Wystarczy wymieszać cukier z wodą w szklance, a następnie przykryć ją folią spożywczą z kilkoma otworami, co sprawi, że muchy przyciągane słodkim zapachem nie będą mogły uciec.

Jak skutecznie pozbyć się much z ogrodu?

Warto wiedzieć, że możemy skutecznie odstraszyć muchy z ogrodu za pomocą naturalnych repelentów. Nagietki i pelargonie są roślinami, których muchy nie lubią, dlatego dobrze jest zasadzić je w ogrodzie. Do naturalnych repelentów można zaliczyć ocet zmieszany z wodą w równych proporcjach, który można stosować jako spray odstraszający muchy. Wystarczy spryskiwać miejsca, gdzie najczęściej pojawiają się owady. Czosnek, który odstrasza nie tylko muchy, ale także wiele innych owadów, można posadzić w ogrodzie. Warto też przygotować z niego spray gotując kilka ząbków czosnku w wodzie, a potem spryskując rośliny gotową miksturą.