Nocne kwiaty i ich piękno w ogrodzie

Kwitnące kwiaty kojarzą nam się zazwyczaj z wiosennymi i letnimi dniami pełnymi słońca. To wówczas ich piękno możemy podziwiać w pełnym rozkwicie. Mienią się wieloma kolorami i roztaczają wokół siebie piękne zapachy. Ogrody i działki zamieniają się dzięki nim w wyjątkowo magiczne miejsca.

Okazuje się jednak, że istnieją pewne gatunki kwiatów, które najpiękniej prezentują się w nocy. Ukazują wtedy całe swoje piękno i wydzielają intensywną woń. Niewątpliwie więc warto mieć w swoim ogrodzie nocne kwiaty. Dzięki nim ciepłe, letnie wieczory spędzane na świeżym powietrzu będą jeszcze przyjemniejsze.

Nocne kwiaty: Co to za rośliny?

Nocne kwiaty to rośliny, które rozkwitają i pachną po zachodzie słońca. Gatunków tych jest całkiem sporo i każdy ogrodnik bez problemu wybierze coś dla siebie. Z pewnością warto zdecydować się na tego rodzaju rośliny. Ogród, w którym rosną zarówno kwiaty kwitnące w ciągu dnia, jak i te rozkwitające nocą, staje się jeszcze piękniejszy. Przebywanie w nim poprawia nastrój i sprzyja odpoczynkowi.

Warto dodać, że często kwiaty kwitnące nocą mają silniejszy zapach niż te, które kwitną w ciągu dnia. Przyciągają do siebie nocnych zapylaczy, takich jak motyle, ćmy i nietoperze.

Kwiaty, które kwitną w nocy. Lista

Dziwaczek jalapa

Dziwaczek jalapa (Mirabilis jalapa), nazywany też dziwaczkiem peruwiańskim, pochodzi z Meksyku. Posiada pięciopłatkowe kwiaty, które zebrane są w baldachogrona i które pojawiają się od lipca do października. Mogą mieć różne kolory od białego przez żółty aż do fioletowego. Rozkwitają po południu, najczęściej ok. godz. 16 i z tego powodu roślina ta bywa w języku angielskim określana jako "the four o'clock flower". Kwiaty dziwaczka mają jeszcze jedną wyjątkową cechę – nie tylko kwitną w nocy, ale także świecą, ponieważ ich płatki wykazują właściwości fluorescencyjne.

Lepnica zwisła

Lepnica zwisła (Silene nutans) jest rośliną z rodziny goździkowatych. Ma białe lub różowe kwiaty, które zgrupowane są w jednostronne wiechy. Kwitnie od czerwca do sierpnia, a jej kwiaty otwierają się jedynie wieczorem lub w nocy.

Lewkonia długopłatkowa

Lewkonia długopłatkowa (Matthiola longipetala), znana bardziej jako maciejka. Jej największą ozdobą są drobne, czteropłatkowe kwiaty w kolorze liliowym, które zebrane są w luźne kwiatostany. Otwierają się wieczorem i wydzielają przy tym przyjemną woń. Maciejka kwitnie od czerwca do września.

Nocny jaśmin

Nocny jaśmin (Cestrum nocturnum) ma ciemnozielone, błyszczące liście, ale to kwiaty są jego prawdziwą ozdobą. Mają zielono-biały kolor i rurkowaty kształt. Rozkwitają w nocy i roztaczają wokół siebie miły zapach. Roślina ta jednak nie tylko pięknie wygląda, ale posiada też szereg właściwości leczniczych.

Wiesiołek

Wiesiołek (Oenothera) jest rośliną z rodziny wiesiołkowatych i pochodzi z Ameryki Północnej. Jest czasami nazywany świecą nocy. Największą jego ozdobą są zazwyczaj żółte kwiaty, które otwierają się wieczorem lub o świcie i wydzielają przy tym słodki zapach. Zwabiają do siebie zazwyczaj nocne motyle, które je zapylają. Wiesiołek kwitnie od czerwca do września.

Wilec biały

Wilec biały (Ipomoea alba) ze względu na nocną porę kwitnienia bywa określany księżycowym pnączem. Nazwę tę nosi z jeszcze jednego powodu – jego duże i okrągłe białe kwiaty, których średnica może dochodzić do 14 cm, przypominają księżyc w pełni. Kwiaty te otwierają się wieczorem, a najbardziej okazale prezentują się rano, aby po południu zamknąć się ponownie na resztę dnia. Wilec biały pachnie dosyć intensywnie i przyjemnie, czym przyciąga do siebie zapylające ćmy.