Jakie są właściwości siemienia lnianego?

Ziarna lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) – z których pozyskuje się m.in. cenny olejek – to bogate źródło witamin i aktywnych składników odżywczych. Charakterystyczną cechą siemienia lnianego jest wydzielanie dużej ilości śluzu pod wpływem kontaktu z wodą. Nasiono, które ma standardowo ok. 3 milimetry wielkości, pod wpływem wody podwaja swoją objętość. Siemię to źródło błonnika, cennych fitosteroli, a także zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3. Ziarna są bogate przede wszystkim w niacynę – czyli witaminę B3 wpływającą m.in. pozytywnie na stan skóry i włosów – ale zawierają też witaminy A, C i K. Siemię lniane jest też bogatym źródłem fosforu.

Jak zrobić maseczkę na włosy z siemienia lnianego?

Reklama

Domowa maseczka z siemienia lnianego to absolutny hit wśród osób preferujących naturalne, własnoręcznie przygotowywane kosmetyki. Kluczową zaletą preparatu jest łatwość wykonania, a osoby stosujące maseczkę regularnie potwierdzają jej skuteczność działania – szczególnie w przypadku włosów zniszczonych i matowych. Najprostszy sposób to zalanie garści ziaren – poziom ok. ¼ standardowej szklanki – wrzątkiem. Opcja nr 2 to ugotowanie ok. 3 łyżeczek ziaren. W ciągu kilku minut nasiona powinny napęcznieć i wydzielić śluz. Otrzymana substancja ma formę przezroczystego żelu lub kleiku. W zależności of preferencji można stosować żel z ziarnami lub bez – wtedy wymagane jest przecedzenie mikstury przez sitko. Gdy preparat ostygnie można go stosować tak samo jak standardowe maseczki na włosy. Wystarczy nałożyć żel na wilgotne włosy i owinąć głowę ręcznikiem lub nałożyć czepek. Zalecany czas stosowania to ok. 30 minut, ale kurację można też wydłużyć. Maskę należy zmyć ciepłą wodą.

Reklama

Siemię lniane na włosy – efekty

Naturalny żel z siemienia lnianego wpływa mocno na odżywienie włosów. Przywraca im prawidłowy poziom nawilżenia i regeneruje uszkodzenia. Regularnie stosowany sprawia, że matowe i zniszczone włosy nabierają ponownie zdrowego blasku. Zmniejsza się także efekt puszenia gęstych lub kręconych włosów. Za zdrowy wygląd włosów odpowiada m.in. wysoka zawartość antyoksydantów w ziarnach siemienia lnianego. Dzięki witaminom B i E włosy są chronione przed różnego typu zanieczyszczeniami. Mikstura jest także stosowana w celu przyspieszenia wzrostu włosów. Co istotne, żel mogą stosować osoby z włosami o różnym stopniu porowatości i z różnym typem skóry głowy – w tym ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień lub łupieżu.

Jak często stosować maskę na włosy z siemienia lnianego?

Standardową maskę w formie żelu warto stosować regularnie co 2 tygodnie. W przypadku włosów mocno zniszczonych miksturę można stosować częściej np. 1 raz w tygodniu. Rozrzedzony żel z siemienia lnianego może być też używany jako odżywka po każdorazowym myciu włosów.

Źródła:

J. Wawryka, A. Teodorczyk, Z. Zdrojewicz; Zastosowanie lecznicze siemienia lnianego, Medycyna Rodzinna 2017, s. 41–47