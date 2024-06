Turkuć podjadek to przerażający, brunatny owad prostoskrzydły z odnóżami zakończonymi kolcami, który pochodzi z Ameryki Północnej. Dorosłe osobniki mogą mieć nawet 6-7 cm długości, co sprawia, że są to jedne z największych owadów w naszym kraju.

Szkodniki przeżywają kilka lat. Większość czasu spędzają pod ziemią, gdzie podgryzają korzenie upraw i kwiatów. Turkucie uwielbiają podmokłe tereny, dlatego często można je spotkać na łąkach czy polach uprawnych, skąd potrafią przywędrować także do ogrodu.

Co może sugerować, że turkuć podjadek jest w twoim ogrodzie?

Jeżeli warzywa i kwiaty nagle zaczynają obumierać, a ich korzenie lub bulwy są nadgryzione, może to oznaczać, że turkuć podjadek grasuje w twoim ogrodzie. Bardzo często można też zauważyć na grządkach i rabatach charakterystyczne tunele czy kopczyki. To właśnie pod nimi swoje korytarze lub gniazdo ma ten nieprzewidywalny szkodnik.

Choć co do zasady turkucie żywią się dżdżownicami, ślimakami, pędrakami czy drutowcami, kiedy mają zbyt mało pożywienia, chętnie podjadają także to, co jest zasadzone w glebie. Smakują im przede wszystkim młode siewki i warzywa z delikatnym systemem korzeniowym. Turkuć bardzo lubi m.in. ziemniaki, truskawki czy buraki.

Jak walczyć z turkuciem podjadkiem?

Samica turkucia podjadka latem składa w ziemi mnóstwo jaj, z których później wylęgają się szkodniki. Gdy zauważysz takie skupisko, koniecznie je usuń, aby nie pozwolić na inwazję owadów. Czasami trzeba również wyrwać chorą roślinę i wymienić glebę na rabatach czy grządkach.

Turkucia podjadka można też spróbować przegonić z ogrodu za pomocą domowego oprysku. Przygotujesz go z liści i kory czarnej olszy. Zalej składniki wodą i gotuj pół godziny, a następnie podlej te miejsca, w których żerował szkodnik. Zapach mikstury powinien go odstraszyć.

Rośliny odstraszające turkucia, pułapka na owady i oprysk

Aby zniwelować problem szkodników, wartozasadzić w ogrodzie rośliny, których zapach zniechęci turkucia podjadka do żerowania w twoim ogrodzie. Posadź np. szałwię, macierzankę i szachownicę kostkowatą, które wydzielają silne zapachy – przyjemne dla ciebie, ale nie do zniesienia dla szkodnika.

Turkucia można również zwabić w prowizoryczną pułapkę, którą trzeba przygotować późną jesienią. Wykop dół i wysyp go końskim obornikiem. Następnie przysyp wszystko ziemią. Turkucie zwabione zapachem przezimują w takiej pułapce mroźne miesiące. Gdy zacznie się przedwiośnie, odkop dół z owadami i pozbądź się ich. Owady bywają nosicielami tężca, dlatego należy zachować ostrożność.