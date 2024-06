Roślina o nazwie Lagerstremia indyjska – choć ma azjatyckie korzenie – staje się coraz popularniejsza w Polsce. Dobrze odnajduje się w naszym klimacie a co istotne – jest łatwa w uprawie nawet dla poczatkujących ogrodników.

Lagerstremia indyjska, czyli "bez południa" – co to takiego?

Roślina jest popularna w obszarze krajów azjatyckich, zwłaszcza w Chinach, Tajwanie, Wietnamie, Kambodży i Laos gdzie osiąga wysokość nawet 8 metrów! W Polce uprawiane są mniejsze odmiany jednak i one są dość wysokie, ponieważ osiągają do 3 metrów wysokości.

Lagerstremia indyjska ma drobne, owalne liście o zielonym kolorze i szeroką koronę w kształcie kulistym. To, co czyni roślinę wyjątkową to jej kwiaty, które otwierają się po zachodzie słońca i kwitną nawet do 120 dni w roku! Kwiaty tej rośliny najczęściej mają kolor różowy lub purpurowy.

Uprawa Lagerstremii indyjskiej

Roślina ma niewielkie wymagania pielęgnacyjne. Na dodatek jest odporna na mróz. Jak uprawiać Lagerstremię indyjską? Lagerstremia indyjska najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych. Im więcej słońca, tym obfitsze kwitnienie. Roślina preferuje żyzne, przepuszczalne i lekko kwaśne gleby, ale toleruje również gleby ubogie, pod warunkiem, że są one dobrze zdrenowane.

W kwestii podlewania Lagerstremia indyjska wymaga regularności, zwłaszcza w okresie suszy. Gleba powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Warto także nawozić roślinę wiosną i latem nawozami wieloskładnikowymi, które wspierają kwitnienie. Również regularne przycinanie jest kluczowe dla utrzymania kształtu rośliny i pobudzenia obfitego kwitnienia. Wykonuje się je na wiosnę przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, przy czym można przycinać zarówno starsze, jak i młodsze pędy.

W chłodniejszych klimatach Lagerstremia może wymagać ochrony przed mrozem, np. przez okrywanie podstawy rośliny korą lub agrowłókniną. Roślina może być podatna na mączniaka prawdziwego, szczególnie w wilgotnych warunkach. W związku z tym warto monitorować roślinę i w razie potrzeby stosować odpowiednie środki.