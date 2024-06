Petunia: Co to za roślina, skąd pochodzi i jak wygląda?

Petunia (Petunia Juss.) to rodzaj rośliny należący do rodziny psiankowatych. Rodzaj ten obejmuje około 35-40 gatunków. Petunie naturalnie występują w ciepłych rejonach Ameryki Południowej. Naturalnym środowiskiem petunii są takie kraje jak Boliwia, Argentyna, Brazylia i Meksyk. Zazwyczaj można je spotkać w rejonach nad strumieniami na obszarach pustynnych, na otwartych terenach piaszczystych nad morzem czy w górach. Petunie ogrodowe, które są mieszańcami, to popularne rośliny ozdobne. Poza kilkudziesięcioma wcześniej wspomnianymi gatunkami petunii, wyhodowano również ponad 200 kultywarów, czyli odmian uprawnych tych roślin.

Nazwa ”petun” w języku południowoamerykańskich Indian oznacza tytoń. I rzeczywiście gatunki petunii są z nim spokrewnione. Ale nie tylko z nim, bowiem roślina ta jest spokrewniona również z papryką i pomidorami.

Jak wygląda petunia? Petunie to rośliny jednoroczne, dwuletnie lub też krótko żyjące byliny, które osiągają do 1 metra wysokości. Ich liście są pojedyncze. Często są one miękkie i gruczołowato (lepko) owłosione. Petunia jako roślina ozdobna jest uprawiana głównie ze względu na jej piękne kwiaty. Korona kwiatu jest zazwyczaj złożona ze zrośniętych na całej swojej długości płatków kwiatów. Ma ona kształt lejkowaty. Kwiaty petunii mają różne barwy: począwszy od białej przez różową, fioletową, do żółtej czy czerwonej. U odmian uprawnych mogą wystąpić również najróżniejsze mieszanki barw – np.: paskowane czy plamiaste. Zazwyczaj kolory kwiatów są żywe i intensywne. Petunie kwitną od późnej wiosny (maj-czerwiec) do pierwszych przymrozków.

Petunie w domu i ogrodzie

Petunie to jedne z najpiękniejszych i najbardziej popularnych roślin balkonowych. Roślina ta jest dość łatwa w uprawie, a liczba jej odmian jest bardzo duża. W Polsce petunia to zazwyczaj roślina jednoroczna, uprawiana z rozsady. Bardzo często możemy ją spotkać posadzoną w donicach na balkonie czy też rosnącą w przydomowych ogrodach. Bogactwo gatunków i odmian petunii sprawia, że możemy wybrać roślinę, która najbardziej nam pasuje.

Jedną z nowych odmian petunii jest supertunia. Charakteryzuje się ona zwisającym pokrojem. Ma ona długie nawet na 70 cm pędy, które są w całości pokryte przez kwiaty. Odmiana supertunii Bubblegum (z j.ang. guma balonowa) wyróżnia się tym, że ma duże lejkowate kwiaty, które są w odcieniu jasnego różu.

Inną ciekawą odmianą petunii jest znana surfinia. Ta ma długie (nawet do 2 metrów) zwisające pędy i bardzo szybko rośnie. Jej piękne kwiaty to ogromna ozdoba każdej przestrzeni.

Wymagania uprawowe i pielęgnacja petunii

Petunie są roślinami dość łatwymi w uprawie. Pięknie rosną zarówno na balkonach, jak i w ogrodzie. Są wytrzymałe, zaś ich uprawa zazwyczaj nie sprawia żadnych większych problemów. Warto jednak przestrzegać kilku istotnych zasad.

Stanowisko

Zanim posadzimy petunie, warto pamiętać, że rośliny te są bardzo wrażliwe na niską temperaturę. Zatem na balkon czy taras możemy je wystawić dopiero po wiosennych przymrozkach. Petunie najlepiej rosną na słonecznych stanowiskach, które są dobrze oświetlone. Oczywiście możemy je posadzić także w półcieniu. Jednak w średnio oświetlonym miejscu będą kwitły znacznie mniej obficie. Stanowisko idealne do petunii to takie, w którym jest dużo światła słonecznego. A do tego jest ono ciepłe, zaciszne i osłonięte od wiatru.

Jeżeli nie mamy możliwości przeniesienia petunii - bo jest ona wsadzona w ogrodzie do gruntu, a nie w doniczce - to warto wybrać takie miejsca, w którym nie będzie na nie intensywnie padał deszcz. Bowiem rośliny te słabo znoszą silne opady deszczu i burze. Warto również pamiętać o tym, że ponieważ mają one delikatne kwiaty i pędy, zbyt intensywne, niekorzystne warunki atmosferyczne mogą je uszkodzić.

Podłoże

Petunia lubi żyzne, dobrze przepuszczalne podłoże. Gleba powinna być lekka i oddychająca, z odpowiednią ilością składników odżywczych. Dobrze, aby jego odczyn pH był lekko kwaśny - w zakresie 5,6-6,5.

Ponieważ rośliny te mają silnie rozwinięty system korzeniowy, najlepiej sadzić je w dość dużych pojemnikach.

Podlewanie

Petunia wymaga regularnego obfitego podlewania. W czasie upałów możemy ją podlewać nawet 2 razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Przy tej czynności warto pamiętać, że o ile petunie całkiem dobrze znoszą krótkie okresy suszy, o tyle bardzo źle znoszą zalanie. Bowiem nadmiar wody w pojemniku doprowadza do gnicia korzeni. Dlatego też podlewamy petunie regularnie, ale z umiarem.

Nawożenie

Rośliny te wymagają również systematycznego nawożenia. Ponieważ szybko rosną i bardzo obficie kwitną, powinniśmy im regularnie dostarczać odpowiednią ilość składników odżywczych. W tym celu możemy zastosować albo nawozy organiczne, albo też specjalne nawozy wieloskładnikowe przeznaczone dla roślin balkonowych kwitnących lub też do petunii czy surfinii. Takie zbilansowane, dostosowane do petunii nawozy zawierają odpowiednie dawki potasu czy żelaza. A pierwiastki te wpływają na piękne kwitnienie petunii i zapobiegają żółknięcie liści. Warto nawozić petunie przez cały okres ich kwitnienia, średnio co 7-10 dni.