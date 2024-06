Tuje to jedne z najpopularniejszych drzewek ozdobnych na polskich podwórkach, co wynika z ich łatwości w uprawie. Niestety, zdarza się, że pięknie rosnące tuje zaczynają brązowieć lub żółknąc, co nie wygląda estetycznie. W sieci natomiast można znaleźć wiele przepisów na domowe nawozy, które wspierają wzrost tui, odżywiają je oraz chronią przed szkodnikami i chorobami. Oto kilka z nich.

Domowy nawóz do tui z fusów z kawy

Nawóz z fusów kawy jest prosty do przygotowania i nic nie kosztuje, ponieważ można użyć fusów pozostałych po zaparzeniu kawy. Fusy można zastosować na dwa sposoby: rozsypując je wokół tui lub podlewając rośliny przestudzonym naparem. Wystarczy zalać 2 łyżki fusów 2 litrami gorącej wody, poczekać aż napęcznieją, a następnie podlać nimi tuje. Nawóz z fusów kawy dostarcza azotu, fosforu i potasu. Należy nim podlewać tuje co dwa tygodnie, dzięki czemu będą rosnąć bujnie i będą intensywnie zielone.

Domowy nawóz do tui z banana

Nawóz dla tui możemy przygotować z produktów dostępnych w kuchni. Wystarczy pokroić dojrzałego banana ze skórką na mniejsze kawałki, umieścić je w słoiku i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach należy odcedzić mieszankę. Tym domowym nawozem warto podlać tuje na początku października.

Domowy nawóz do tui z wody z ziemniaków

To nie jedyny sposób na domowy nawóz dla tui. Świetnie sprawdzi się również woda po gotowaniu nieosolonych ziemniaków. Ważne jest, aby nie przesadzać z nawożeniem tui, ponieważ nadmiar nawozu może zaszkodzić roślinie, prowadząc do jej wysychania i obniżonej odporności na niskie temperatury.

Domowy nawóz do tui z drożdży

Nawóz z drożdży to kolejny skuteczny sposób na wspomaganie wzrostu tui. Najszybciej można przygotować nawóz niefermentowany, rozpuszczając 100 g drożdży w 10 litrach ciepłej wody. Po godzinie nawóz jest gotowy do użycia i nie trzeba go rozcieńczać. Można go stosować co dwa tygodnie przez cały sezon.

Sfermentowany nawóz z drożdży to kolejna metoda na zdrowe i piękne tuje. Wystarczy umieścić 100 g pokruszonych drożdży w wiadrze, dodać szklankę cukru i pozostawić na 1-2 godziny. Następnie dolewamy 10 litrów ciepłej wody i dokładnie mieszamy. Po tygodniu, gdy drożdże sfermentują, nawóz jest gotowy do użycia. Przed podlaniem roślin, rozcieńczamy go w proporcji 1 szklanka roztworu na 10 litrów wody.

Domowy nawóz do tui z żelatyny

Do podlewania tui warto stosować domowe odżywki, które wspomogą wzrost krzewów i zapewnią im soczystą zieleń. Doskonałym rozwiązaniem jest nawóz z wody i żelatyny, który dostarczy roślinom azotu. Jak go przygotować?Na początku należy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 2 litrach ciepłej wody i odstawić do ostygnięcia, a następnie podlać tuje. Nawóz ten można stosować raz na tydzień lub co dwa tygodnie w okresie intensywnego wzrostu.