Czerwieniejące liście borówki amerykańskiej to bez wątpienia alarmującym sygnał dla ogrodników. Rozpoznanie przyczyny może jednak nie być proste i najczęściej wymaga holistycznego podejścia. Niezbędne może być w tym przypadku np. zbadanie gleby czy wdrożenie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Jedno jest pewne – by zrozumieć problem i odpowiednio na niego zareagować musimy znaleźć jego przyczynę.

Dlaczego borówka ma czerwone liście? Poniżej znajdziesz główne czynniki, które mogą prowadzić do czerwienienia liści borówki.

Nieodpowiednie pH gleby przyczyną czerwonych liści borówki

Podłoże jest niezwykle ważne przy uprawie borówki amerykańskiej. Borówki preferują kwaśne gleby (pH w zakresie 4,0-5,5). Zbyt wysokie pH gleby sprawia, że rośliny mają trudność z przyswajaniem niektórych składników odżywczych, co może powodować czerwienienie liści. Warto w takim przypadku sprawdzić pH podłoża i korygować pH gleby.

Niedobór składników odżywczych

Liście borówki amerykańskiej mogą czerwienieć z powodu niedoboru pewnych składników – zwłaszcza magnezu i fosforu. To właśnie niedobór magnezu skutkuje żółknięciem liści między żyłkami, które po pewnym czasie mogą stać się czerwone. Brak fosforu natomiast może objawiać się intensywnie czerwoną lub purpurową barwą liści. Z tego samego powodu niepożądana jest konkurencja korzeniowa. Czerwone liście borówki mogą być wynikiem konkurencji korzeniowej – sytuacji, w której inne rośliny pobierają składniki odżywcze i wodę, ograniczając ich dostępność dla borówki.

Nieodpowiednia temperatura i stres

Zbyt wysokie lub niskie temperatury również mogą wywoływać czerwienienie liści. Może się tak dziać np. podczas chłodnych wiosennych poranków lub jesienią. Ekstremalne rośliny mogą też wywoływać stres u roślin, który z kolei może prowadzić do zmiany koloru liści.

Czerwone liście borówki? Przyczyną może być nadmiar wody

Borówki nie lubią gdy ziemia jest zbyt wilgotna. Może to prowadzić do przemoczenia korzenia, ich gnicia, a w konsekwencji – zmiany koloru liści.

Choroby i szkodniki

Także niektóre szkodniki mogą wywoływać stres i prowadzić do zmiany koloru liści borówki amerykańskiej. Również niektóre choroby, np. wirus czerwieni borówki, mogą mieć taki skutek.

Intensywne słońce

Choć borówki lubią duże nasłonecznienie może się zdarzyć, że – w szczególnie gorące letnie dni – doprowadzi ono do poparzenia liści i, w efekcie, ich czerwienienia.

Warto jednak pamiętać o tym, że na czerwienienie liście wpływają także naturalne procesy sezonowe. W naturalnym cyklu życia borówki, zwłaszcza jesienią, liście borówki zmieniają kolor na czerwony lub pomarańczowy. Jest to okres kiedy roślina wchodzi w okres spoczynku i nie powinien on dawać powodów do obaw.