Borówka amerykańska: odpowiednie stanowiska i właściwa pielęgnacja

Borówka amerykańska cieszy się wśród ogrodników i działkowców niesłabnącą popularnością już od wielu lat. Jej soczyste i słodkie owoce mają wielu amatorów. Mogą być jedzone na surowo oraz stanowić doskonały dodatek do ciast i deserów. Nadają się także do przetworów w postaci soków czy dżemów.

Niestety zdarza się, że krzewy borówki amerykańskiej padają ofiarą chorób i szkodników. Przedstawiamy najpopularniejsze choroby i szkodniki borówki amerykańskiej. Przybliżamy ich objawy oraz podpowiadamy, jak z nimi walczyć. Odpowiednio szybka i właściwa reakcja to klucz do sukcesu w uprawie tych smacznych owoców.

Borówka amerykańska, której właściwa nazwa to borówka wysoka, jest rośliną dosyć łatwą w uprawie. Należy jednak zapewnić jej odpowiednie warunki do rozwoju, co pozwoli uchronić ją przed chorobami i szkodnikami, a tym samym przed słabym owocowaniem.

Na początku warto zwrócić uwagę na same sadzonki borówek amerykańskich. Powinny być zdrowe i nie posiadać żadnych widocznych uszkodzeń. Warto też posadzić krzewy w sąsiedztwie roślin, które odstraszają szkodniki. Należą do nich m.in. mięta, lawenda i czosnek. Samo stanowisko borówki powinno być słoneczne, osłonięte od wiatru i mieć niskie pH.

Borówka amerykańska: Choroby

Choroby fizjologiczne borówki amerykańskiej

Borówka amerykańska, aby prawidłowo rosnąć i plonować, potrzebuje odpowiedniej ilości składników odżywczych. W przypadku braku pewnych pierwiastków może zostać zaatakowana przez choroby fizjologiczne. Niedobór azotu, potasu czy magnezu może objawiać się chlorozą liści czy zasychaniem wierzchołków pędów. Zmiany te są jednak zazwyczaj odwracalne. Wystarczy zasilić krzew nawozem zawierającym brakujący pierwiastek.

Choroby infekcyjne borówki amerykańskiej

Zdecydowanie poważniejsze w skutkach są choroby infekcyjne borówki amerykańskiej, które wywoływane są najczęściej przez grzyby, a rzadziej przez bakterie i wirusy. Jeśli krzewy zostaną przez nie zaatakowane, będą zdecydowanie mniej plonować. Jednocześnie spadnie jakość ich owoców.

Najczęstsze choroby infekcyjne borówki to:

szara pleśń,

biała plamistość liści,

mączniak prawdziwy,

mączniak rzekomy,

zgorzel pędów,

brunatna zgnilizna owoców.

antraknoza.

Uprawiając borówkę amerykańską, warto więc w pierwszej kolejności postawić na profilaktykę. Właściwa pielęgnacja może z dużym prawdopodobieństwem uchronić je przed pojawieniem się chorób. W związku z tym należy pamiętać o potrzebnych zabiegach pielęgnacyjnych, a dodatkowo trzeba wykonywać je we właściwy sposób.

Do najważniejszych z nich należy podlewanie, które zapewnia borówce amerykańskiej odpowiednią do rozwoju wilgotność podłoża. Trzeba przy tym pamiętać, aby przy podlewaniu nie moczyć liści krzewu. W przeciwnym wypadku może on zostać zaatakowany przez choroby grzybowe. Uchronić przed chorobami pomoże również regularne odchwaszczanie oraz cięcie prześwietlające. Ten ostatni zabieg zapewni dostęp powietrza do wnętrza krzewu i pomoże we właściwym jego obiegu.

Jeżeli jednak mimo zastosowanej profilaktyki, borówka amerykańska została zaatakowana przez choroby, ważne jest jak najszybsze podjęcie właściwych działań. Pomogą one odpowiednio wcześnie zahamować rozwój chorób i zmniejszą ich negatywne skutki.

Warto więc sięgnąć po odpowiednie opryski. W zwalczaniu chorób borówki amerykańskiej do wyboru mamy naturalne preparaty przygotowane samodzielnie w domu lub środki dostępne w sklepach ogrodniczych. W przypadku tych ostatnich zawsze bezwzględnie podczas ich używania należy stosować się do instrukcji przygotowanej przez producenta. Spośród domowych środków przeciwko chorobom borówki amerykańskiej szczególnie polecany jest oprysk z użyciem sody oczyszczonej. Aby go przygotować, wystarczy 1 łyżeczkę sody oczyszczonej rozpuścić w 2 l wody, a następnie dodać do tego odrobinę startego szarego mydła. Mieszanka ta jest szczególnie skuteczna w walce z mączniakiem prawdziwym.

Szkodniki borówki amerykańskiej

Borówka amerykańska bywa atakowana jednak nie tylko przez choroby, ale także przez szkodniki. Dzieje się tak niestety coraz częściej, a to za sprawą łagodnych zim, które sprzyjają rozwojowi populacji wielu szkodników. O tym, że dany krzew został zaatakowany przez szkodniki świadczyć może sok wyciekający z jego owoców czy skręcone i zdeformowane liście.

Szkodniki atakujące borówkę amerykańską to przede wszystkim:

mszyce,

przędziorki,

zwójki,

pędraki,

drutowce,

pryszczak borówkowiec,

ogrodnica niszczylistka,

muszka plamoskrzydła.

Podobnie jak w przypadku chorób, aby ustrzec się przed szkodnikami, należy pamiętać o profilaktyce. W związku z tym konieczne jest regularne, uważne przyglądanie się krzewom borówki amerykańskiej – ich liściom, gałęziom i owocom. Dzięki temu możliwa będzie odpowiednio szybka reakcja,w przypadku pojawienia się na nich szkodników.

Te zaś zwalczać można zarówno domowymi metodami, jak i za pomocą środków dostępnych w sklepach. Wśród preparatów, które można przygotować samodzielnie, znajduje się wspomniany już oprysk z sody oczyszczonej. Poza tym skuteczny okazać może się wywar przygotowany na bazie wyciągu z mniszka lekarskiego.