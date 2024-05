Smartfony są często siedliskiem ogromnej liczby bakterii. Ich liczba na powierzchni ekranów czy obudowy może sięgać setek tysięcy, a nawet kilku milionów! Różne badania wykazały, że na smartfonach znajduje się więcej bakterii niż na wielu innych przedmiotach codziennego użytku. Nierzadko na smartfonach jest więcej bakterii niż… w publicznej toalecie.

Wśród bakterii odkrywanych podczas badań znalazły się m.in. staphylococcus aureus (bakteria może powodować infekcje skóry), escherichia coli (może prowadzić do zatruć pokarmowych) i pseudomonas aeruginosa (może wywoływać infekcje u osób z osłabionym układem odpornościowym). Co jeszcze wykazały badania?

Tysiące, a nawet miliony bakterii na smartfonach

Okazuje się, że aż 52 proc. smartfonów może być "silnie skażonych drobnoustrojami". Jeden z przebadanych telefonów miał ponad sześciokrotnie wyższe skażenie drobnoustrojami niż deska sedesowa. Z badania wynika również, że aż jedna czwarta użytkowników telefonów nigdy nie czyści swoich urządzeń. Jak wyjaśniła dr Primrose Freestone, mikrobiolog z Uniwersytetu w Leicester, jedną z bakterii, którą odkryto na powierzchni telefonów były bakterie Escherichia coli pochodzące z ludzkich odchodów. Jak dodała, pozostałe bakterie w większości nie są szkodliwe, ale niektóre z nich mogą wywoływać poważne infekcje.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Arizona wykazało z kolei, że przeciętny smartfon zawiera około 10 razy więcej bakterii niż deska sedesowa. Inne badania wykazały, że liczba bakterii na telefonach może wynosić od 2700 do 4500 jednostek tworzących kolonie na cal kwadratowy.

Z kolei w innym badaniu, w którym przetestowano ekrany telefonów komórkowych osób w wieku od 22 do 62 lat, odkryto na ich powierzchni bakterie P. aeruginosa, które pochodzą… od karaluchów i ich odchodów. Znaleziono również 20 kolonii paciorkowców i enterokoków kałowych, które tworzą się w żołądku i jelitach ludzi i zwierząt.

Jak wyczyścić telefon?

W laboratoriach prowadzona są również badania dotyczące skutecznego czyszczenia telefonów. W jednym z nich okazało się, że najskuteczniejszy w usuwaniu bakterii jest alkohol. Porównywany był m.in. z wodą, płynem do mycia szyb oraz chusteczkami do czyszczenia elektroniki.

Choć wielu producentów nie informuje o tym, czym można czyścić smartfony, a niektórzy z nich wyraźnie zakazują stosowania do tego np. środków do mycia szyb, warto skorzystać z miękkiej ściereczki z mikrofibry ze środkiem dezynfekującym i delikatnie przetrzeć ekran i obudowę telefonu. Producenci odradzają stosowanie środków w aerozolach i rozpuszczalników. Można także skorzystać z chusteczek dezynfekujących przeznaczonych do elektroniki.