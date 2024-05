Pranie ubrań na lewej stronie to dobra praktyka?

Pranie ubrań na lewej stronie nie zawsze jest złą praktyką i często rzeczywiście pomaga w ochronie odzieży przed mechanicznymi uszkodzeniami. Jednak nie zawsze jest to zalecane. Odwrócenie ubrań na drugą stronę może spowodować, że pralka nie usunie z nich wszystkich zabrudzeń, zwłaszcza gdy są one duże lub trudne do usunięcia.

Ponadto nie każda odzież powinna być prana w ten sposób. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ubrania wykonane z delikatnych materiałów, takich jak jedwab czy koronki, nie powinny być prane na lewej stronie. Taka praktyka może prowadzić do przetarć i uszkodzeń materiału.

Pranie ubrań na lewej stronie - minusy

Pranie ubrań na lewej stronie ma zapobiec płowieniu kolorów i niszczeniu materiału. Jednak należy też pamiętać o tym, że pranie na lewej stronie może sprawić, że plamy staną się trudniejsze do usunięcia. Dlatego jeśli zauważymy, że ubrania wychodzą z pralki nadal zabrudzone, być może właśnie to jest przyczyną. Jeśli więc mamy do czynienia z trudnymi do usunięcia plamami, warto rozważyć pranie na prawej stronie. W ten sposób zwiększymy szansę na skuteczne pozbycie się zabrudzeń. Jednak ta decyzja powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju tkaniny i plam.

Jakie ubrania trzeba prać na lewej stronie?

Na lewej stronie zaleca się pranie ubrań lnianych, z elementami odblaskowymi, nadrukami, aplikacjami termoprzylepnymi oraz ozdobami, takimi jak cekiny. Dzięki temu podczas prania dekoracje ubrań nie będą się ocierać ani o bęben pralki, ani o inne ubrania i nie narazimy ich na wytarcie czy urwanie niektórych elementów. Dla dodatkowej ochrony można je także włożyć do specjalnych siatek lub do poszewek na poduszki.

Skąd wiadomo, na której stronie prać ubrania?

Jak więc się dowiedzieć, na której stronie prać dane ubranie? Odpowiedź jest dość prosta: wystarczy sprawdzić tę informację na metce lub opakowaniu produktu, a jeśli tam nie ma - można poszukać na stronie internetowej producenta. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek i zniszczonych ubrań. Oczywiście konsekwencje prania na złej stronie zazwyczaj nie są natychmiastowe. Skutki naszych błędów mogą pojawić się dopiero po pewnym czasie, a często nawet nie łączymy ich z niewłaściwym sposobem prania.