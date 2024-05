Rośliny balkonowe: Dlaczego warto je mieć na balkonie

Rośliny na balkonie to doskonały sposób na stworzenie przyjemnej, zielonej przestrzeni na świeżym powietrzu, która pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Jeżeli nie posiadamy własnego ogródka, to balkon jest jedyną dodatkową przestrzenią na świeżym powietrzu, gdzie możemy się zrelaksować i odpocząć. Daje on możliwość korzystania ze świeżego powietrza bez konieczności wychodzenia z domu. To również idealna przestrzeń do uprawiania różnych roślin takich jak kwiaty, zioła czy warzywa. Ponadto estetycznie urządzony balkon podnosi walory wizualne całego mieszkania. Jeżeli nasz balkon jest wystarczająco duży, jest to idealne miejsce na małe spotkania z rodziną czy też przyjaciółmi. To również bezpieczne miejsce dla naszych pupili, gdzie domowe zwierzęta mogą spędzić czas na świeżym powietrzu. Bez względu na ta jak duży jest nasz balkon, warto wykorzystać tę przestrzeń jak najefektywniej. Nawet bardzo mały balkon można bowiem zamienić w kwitnący ogród.

Zalety roślin balkonowych. Posiadanie roślin na balkonie niesie ze sobą nie tylko poprawę wyglądu. Rośliny poprawiają jakość powietrza. Różne gatunki roślin filtrują powietrze, usuwając z niego zanieczyszczenia i dwutlenek węgla, a dostarczając tlenu. Rośliny także nawilżają powietrze, co jest korzystne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Zielone otoczenie działa kojąco na nasze nerwy, pomaga zredukować stres. Wszelkiego rodzaju roślinybalkonowe dodają uroku i koloru. Dzięki nim stworzymy przyjemną i relaksującą atmosferę. Odpowiednio dobrana roślinność może też chronić przed wiatrem czy słońcem. Ponadto w miejskich warunkach rośliny idealnie sprawdzą się jako izolacja akustyczna, bowiem mogą one skutecznie tłumić hałas. Warto również pamiętać o tym, że rośliny pomagają regulować temperaturę powietrza latem, co jest niezwykle pomocne, gdy temperatury są wysokie. Jeżeli chcemy mieć nieco prywatności, to również w tym celu możemy skorzystać z roślin, wykorzystując do tego określone gatunki.

Jak wybrać rośliny na balkon?

Dobierając rośliny do naszej przestrzeni, warto wybierać te najlepiej dostosowane do warunków panujących na balkonie oraz do tego, ile mamy czasu na ich pielęgnację. Rośliny o niewielkich wymaganiach świetnie sprawdzą się w miejscach, gdzie nie mamy możliwości codziennej pielęgnacji. Z kolei bardziej wymagające gatunki, takie jak egzotyczne kwiaty, mogą stać się piękną ozdobą, jeśli tylko poświęcimy im trochę więcej uwagi.

Ważne jest również, aby dobierać rośliny odpowiednie do nasłonecznienia balkonu. Rośliny cieniolubne będą idealne na północnych balkonach. Natomiast te, które preferują pełne słońce, sprawdzą się na południowych. Niezależnie od wyboru roślin, kluczowe jest, aby zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu, takie jak odpowiednie podłoże, regularne podlewanie i właściwe nawożenie. Dzięki temu nasz balkon nabierze koloru i wyjątkowego uroku

Rośliny na słoneczny balkon

Jeśli nasz balkon jest bardzo słoneczny, to warto wybrać rośliny, które są zarówno odporne na silne promienie słońca i wysokie temperatury, ale także takie, które radzą sobie w sporadycznych sytuacjach suszy.

Pelargonie. Do najpopularniejszych roślin idealnie nadających się na balkon w pełnym słońcu zaliczyć możemy pelargonie. Są to niezwykle popularne kwiaty balkonowe. Doskonale znoszą krótkotrwałe przerwy w nawadnianiu. Pelargonie mogą kwitnąć przez całe lato, a czasem nawet dłużej, do pierwszych chłodniejszych dni. Idealną opcją jest pelargoniabluszczszolistna, która świetnie rośnie na stanowisku pełnym słońca. Jej pędy mogą osiągać nawet 1,5 m długości. Ten gatunek jest jednak bardziej wrażliwy na suszę. Inną opcją jest pelargoniarabatowa, którą możemy wysiać samodzielnie z nasion. Sporą popularnością cieszy się także pelargonia "Calliope".

Petunie. Do tej grupy zaliczamy również surfinie, które są odmianą petunii. Zależnie od odmiany, petunie ogrodowe mają kwiaty w bardzo różnych kolorach, niektóre są nawet wielokolorowe. Idealnie sprawdzają się nawet na mały balkon. Tworzą kwiatowe kaskady, są to zatem rośliny, którymi możemy przyozdobić także zewnętrzną część balkonu.

Ciekawą opcją jest również mini petunia Calibrachoa(określana inaczej jako ”Milion dzwonków”), która wyróżnia się dużą ilością kwiatów. Puszcza ona zwisające pędy, które mają do pół metra długości. Na nich pojawiają się niewielkie, dzwonkowate kwiaty. Jest to roślina wprost idealna do donic wiszących - wówczas będzie się prezentować wyjątkowo okazale, tworząc naturalne kwiatowe kule. Warto jednak pamiętać o jej regularnym nawożeniu i podlewaniu. ”Milion dzwonków” lubi bowiem, aby podłoże było stale lekko wilgotne. Od lat dużą popularnością cieszy się także petunia Supertunia Vista.

Begonie wyglądają jak mały krzak z pełnymi kwiatami. Ich listki są grube i błyszczące, o barwie zielonej, brązowej czy nawet czerwonej. Kwiatybegonii są białe, różowe, czerwone, a bywają także wielokolorowe. Roślina ta lubi delikatnie wilgotne podłoże, z odpowiednią ilością składników odżywczych. Warto pamiętać, że roślina ta źle znosi suszę. Na silne słońce warto wybrać begonie stale kwitnącą. Inne odmiany, takie jak popularne begoniebulwiaste, będą dobrym wyborem na miejsca półcieniste lub cieniste.

Rośliny cieniolubne na balkon. Jakie wybrać na lato 2024?

Jeśli do naszego balkonu dociera znacznie mniej promieni słonecznych, to warto wybrać rośliny, które preferują cień lub też dobrze rosną w warunkach półcienistych. Poniżej przedstawiamy 3 rośliny, które idealnie sprawdzą się na północnych balkonach.

Funkia. Funkia jest to ozdobna bylina, która dobrze rośnie w miejscach zacienionych i półcienistych. Zależnie od odmiany ma ona różną wielkość, kształt czy też kolor liści. Kwiaty funkii są lejkowate, zebrane w grona, a ich kolor to biały lub lawendowy. Funkia lubi wilgotną żyzną glebę. Dlatego też warto zadbać o jej regularne podlewanie, a w okresie wegetacji dodatkowo nawożenie.

Komarzyca. Jest to bylina, która może rosnąć w miejscach półcienistych. Jej cechą charakterystyczną są ozdobne liście, które są owalne, karbowane i jasnozielone. U niektórych odmian liście komarzycy mogą być trójbarwne, mieć plamki lub też biały brzeg. Cechą charakterystyczną komarzycy jest to, że po roztarciu jej liście wydzielają charakterystyczny zapach przypominający kamforę. Dzięki temu roślina ta skutecznie odstrasza komary i inne owady. Stąd też jej nazwa. Sadząc ją na balkonie, pamiętajmy, że komarzyce lubią zasobne, próchnicze i dobrze przepuszczalne podłoże. Powinniśmy podlewać ją umiarkowanie gdyż źle znosi ona nadmiar wilgoci.

Żeniszek meksykański. Jest to jednoroczna mała roślina, która świetnie sprawdza się zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie. Ma małe kwiaty, które są zebrane w gęste, baldachowate kwiatostany. Kwiaty są białe, różowe, niebieskie, fioletowe lub lawendowe. Żeniszek kwitnie od maja, aż do jesieni. Gleba idealna dla tej rośliny to taka, która jest dobrze przepuszczalna i żyzna. W tym przypadku istotne jest także regularne podlewanie.