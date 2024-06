Choć usunięcie kamienia lub przypalenia może okazać się na pierwszy rzut oka trudne – istnieją sposoby, które pozwalają zrobić to szybko i skutecznie.

Jak wyczyścić żelazko z kamienia? Domowe sposoby

Czym usunąć kamień z żelazka? Odkamienianie żelazka raz na jakiś czas jest bardzo ważne, ponieważ pozwala utrzymać urządzenie w odpowiednim stanie. Jednym ze sposobów na usunięcie kamienia z żelazka jest użycie octu i soli.

W tym celu należy wlać do zbiornika na wodę w żelazku równą ilość octu i wody. Następnie włączamy urządzenie i ustawiamy je na najwyższą temperaturę. Po nagrzaniu używamy funkcji wyrzutu pary nad zlewem. Możemy także użyć starej ścierki, by usunąć kamień i resztki octu. Następnie należy wyłączyć żelazko, opróżnić zbiornik i napełnić go ponownie – tym razem czystą wodą. Teraz włączamy urządzenie i wypuszczamy parę kilka razy, by pozbyć się resztek octu i kamienia. Pozostałe na stopie żelazka kawałki kamienia możemy wytrzeć wilgotną szmatką.

Innym sposobem na usunięcie kamienia z żelazka jest ten z użyciem soli. W tym przypadku rozgrzewamy żelazko do średniej temperatury, ale nie włączamy pary. Następnie rozsypujemy grubą warstwę soli na papierze do pieczenia lub starej tkaninie i kilkukrotnie przesuwamy po niej żelazkiem. Kolejnym krokiem jest wyłączenie urządzenia. Gdy ostygnie wystarczy przetrzeć stopę wilgotną szmatką.

Jak najlepiej wyczyścić przypalone żelazko?

Jak wyczyścić przypalone żelazko? Czym umyć przypalone żelazko? – choć może zdawać się to trudne istnieje na to łatwy i szybki sposób!

Do tego celu potrzebna będzie biała pasta do zębów. Należy nałożyć ją na zimną stopę żelazka i poczekać kilka minut. Po tym czasie wystarczy usunąć przypalenie wilgotną miękką ściereczką i, na koniec, wytrzeć powierzchnię do sucha. Zamiast pasty do zębów można także zastosować pastę z sody oczyszczonej i wody. W tym przypadku również nakładamy ją na zimną stopę żelazka i usuwamy po kilku minutach.

Po usunięciu kamienia i przypaleń warto jeszcze, przed użyciem żelazka, przeprowadzić test np. na kawałku materiału lub starej ściereczce. To pozwoli nam upewnić się, że usunęliśmy cały brud.

Sztyft do czyszczenia żelazka - czy warto z niego korzystać?

Innym, gotowym rozwiązaniem, jest zastosowanie sztyftu do czyszczenia żelazka. Wówczas nie potrzebujemy mieszanek z wody, soli czy octu. Sztyft jest przeznaczony do usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń, m.in. kamienia i przypaleń. Usuwa je za pomocą środków chemicznych.

Sztyft jest skutecznym rozwiązaniem, a na dodatek łatwym w użyciu. Stanowi dobrą alternatywę dla domowych środków jednak, o czym należy pamiętać, nie jest tak naturalnym sposobem jak te z użyciem sody, soli czy octu.