Należy pamiętać, że część warzyw powinno się sadzić dopiero po 15 maja, gdy pogoda się ustabilizuje, a temperatury nie będą notować gwałtownych spadków. Część z nich warto wysiać już teraz.

Reklama

Co zasiać na początku maja

Na początku maja warto zasiać melona, rzodkiewkę, późniejszą odmianę marchewki, brukiew, czy cukinię. Przez cały miesiąc można wysiać pietruszkę naciową, pietruszkę korzeniową, buraka ćwikłowego (najlepiej odmiany średniopóźne), kukurydzę, ogórka gruntowego, dynię, patisona, koper, arbuza, bazylię i rukolę. Pamiętajmy, że w warunkach domowych bazylia czy pietruszka może być uprawiana cały rok.

Reklama

Jakie warzywa po 15 maja

Po 15 maja można wysiać: cukinię, ogórki, dynię, patison, fasolę, patison, kukurydzę oraz kabaczka. Należy pamiętać, że te warzywa nie lubią gwałtownych spadków temperatur. Wysianie ich zbyt wcześnie, gdy jest jeszcze zimno, spowoduje, że zgniją zanim uda im się wykiełkować. W trakcie siewu należy zwrócić uwagę na temperaturę, nasłonecznienie, podłoże a także rozstaw nasionek.

Czego nie warto sadzić po 15 maja

Po 15 maja nie warto sadzić roślin, które kwitną w czerwcu. M.in. są to takie popularne warzywa jak rzodkiewka, czy sałata. Jeśli nie posialiśmy ich do tej pory, warto zrobić to jak najszybciej, by zdążyły urosnąć przed nadejściem najdłuższych dni.