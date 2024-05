Balkon pełen barwnych i pachnących kwiatów to marzenie wielu osób. Dzięki surfiniom i petuniom jest to możliwe! Kwiaty te są łatwe w uprawie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Nie wymagają też dużych nakładów pracy.

Surfinie i petunie – uprawa, która daje wiele satysfakcji!

Surfinie i petunie to jedne z najpopularniejszych roślin ozdobnych, które często uprawiane są w ogrodach, na balkonach i tarasach – przede wszystkim ze względu na ich obfite i efektowne kwitnienie.

Petunie to rośliny jednoroczne znane przede wszystkim z dużych, kolorowych kwiatów o barwie białej, różowej, czerwonej, fioletowej lub niebieskiej oraz długiego okresu kwitnienia. Również surfinie to niekwestionowane królowe balkonów. To odmiana petunii, roślina o zwisającym pokroju, idealna do uprawy w wiszących koszach, skrzynkach balkonowych i na wysokich rabatach. Surfinie są szczególnie cenione za swoją odporność na niekorzystne warunki pogodowe oraz wyjątkowo długie i obfite kwitnienie. By móc jednak w pełni wykorzystać potencjał jaki dają te rośliny warto wiedzieć, jak je uprawiać.

Co lubią surfinie i petunie?

Petunie i surfinie lubią dużo słońca. Najlepiej umieścić je w miejscu, w którym będą miały dostęp do co najmniej 6 godzin pełnego słońca dziennie. Preferują także dobrze przepuszczalną, żyzną glebę. Możemy dodać do niej kompost lub dobrze przegniły obornik, by poprawić jej jakość.

Równie kluczowe jest regularne podlewanie – zwłaszcza w gorące dni. Gleba powinna być stale wilgotna, ale nie przemoczona. Należy przy tym unikać podlewania liści, by zapobiec chorobom grzybiczym.

Jeśli chcesz, by rośliny właściwie się rozwijały i miały estetyczny wygląd niezbędne jest także regularne usuwanie przekwitłych kwiatów. To zachęci roślinę do produkcji nowych pąków kwiatowych. Z kolei jeśli rośliny stają się zbyt długie i zaczynają tracić kształt, warto je przyciąć, by pobudzić nowe przyrosty i poprawić wygląd rośliny.

Nie mniej ważna jest także ochrona przed szkodnikami i chorobami. Warto regularnie sprawdzać rośliny pod kątem szkodników, takich jak mszyce czy przędziorki, i stosować odpowiednie środki ochrony roślin w razie potrzeby. Zadbaj również o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół roślin, by zapobiec chorobom grzybiczym.

Surfinie i petunie najlepiej rosną w umiarkowanych temperaturach. Z tego względu należy unikać sadzenia ich w miejscach narażonych na skrajne warunki pogodowe.

Co zrobić, aby surfinie obficie kwitły?

By surfinie obficie kwitły niezbędne jest odpowiednie nawożenie. Rośliny należy zasilać nawozem regularnie, co 2 tygodnie. Czym nawozić surfinie i petunie? Można użyć do tego nawozu bogatego w fosfor, który wspomaga kwitnienie w postaci płynnej lub granulatu. Możesz też samodzielnie przygotować nawóz, który pobudzi roślinę do kwitnienia!

Nawóz z liści laurowych to skuteczna metoda na bujne kwitnienie. Do jego przygotowania potrzebujemy tylko liści laurowych i wody. Nawóz jest bogaty w potas i fosfor, które są niezbędne do powstawania zawiązków kwiatów. Jak go przygotować?

Do pół litra wody należy dodać kilka liści laurowych i pozostawić do momentu aż woda ściemnieje (około 15 minut). Następnie należy wyjąć liście laurowe, a powstałym płynem podlać kwiaty. Podlewanie takim nawozem możemy powtarzać nawet 2 razy w tygodniu.

Innym sposobem jest zastosowanie nawozu z drożdży. Do jego przygotowania potrzebujemy 40 gramów drożdży i 4 litry wody. Drożdże należy rozpuścić w letniej wodzie, odstawić na godzinę i… gotowe! Możemy podlać preparatem roślinę i powtarzać to nawet 2 razy w tygodniu.