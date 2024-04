Pelargonie, chociaż nie są bezwzględnymi królowymi polskich balkonów, to cieszą się ogromną popularnością także w postaci swoich odmian ogrodowych. Te dekoracyjne kwiaty zawitały do Europy w XIX wieku, przemierzając długą drogę aż z Afryki.

Istnieje wiele różnych odmian pelargonii, zróżnicowanych pod względem wyglądu. Choć mogą one mieć nieco odmienne wymagania, ogólnie uważa się, że dobrze adaptują się do warunków, jakie im zapewnimy. Ich kwiaty występują głównie w odcieniach czerwieni, różu, fioletu lub bieli, rosnąc w gęstych skupiskach, które mogą osiągać nawet 10 cm średnicy. Charakteryzują się jasnozielonymi liśćmi o ząbkowanych brzegach.

Odmiany pelargonii

Odmiany pelargonii, które najczęściej możemy spotkać w Polsce, to pelargonia rabatowa oraz pelargonia bluszczolistna. Odmiany pelargonii rabatowych:

Grupa Fireworks – charakteryzuje się wydłużonymi i ostro zakończonymi płatkami kwiatowymi, takimi jak "Fireworks Light Pink" o efektownych różowo-białych kwiatach, czy też "Fireworks Bicolor" o kombinacji wiśniowego i białego.

– charakteryzuje się wydłużonymi i ostro zakończonymi płatkami kwiatowymi, takimi jak "Fireworks Light Pink" o efektownych różowo-białych kwiatach, czy też "Fireworks Bicolor" o kombinacji wiśniowego i białego. Grupa Moonlight – wyróżnia się zwartej budowie i bardzo dużych kwiatów, dostępnych w różnorodnych kolorach, w tym białych oraz różnych odcieniach czerwieni i różu.

– wyróżnia się zwartej budowie i bardzo dużych kwiatów, dostępnych w różnorodnych kolorach, w tym białych oraz różnych odcieniach czerwieni i różu. Odmiany o ozdobnych liściach – oprócz walorów kwiatowych, wartością dodaną są także liście. Warto zwrócić uwagę na odmiany takie jak "Contrast" i "Mrs Pollock" z trójbarwnymi liśćmi, "Occold Shield" o liściach bordowych z zieloną obwódką, oraz "Wilhelm Langguth" i "Mrs Parker" z białymi obrzeżami.

Odmiany pelargonii bluszczolistnych:

Pelargonia bluszczolistna "Gallilee" - odmiana pochodząca z Anglii, której pędy mogą osiągać ponad metr długości w odpowiednich warunkach. Jest znana z obfitego kwitnienia i kwiatów o delikatnym różowym odcieniu.

- odmiana pochodząca z Anglii, której pędy mogą osiągać ponad metr długości w odpowiednich warunkach. Jest znana z obfitego kwitnienia i kwiatów o delikatnym różowym odcieniu. Pelargonia bluszczolistna "Smolice" - krajowa odmiana, wyhodowana w Smolicach, cechująca się kompaktowym wzrostem. Kwitnie obficie, prezentując kwiaty w odcieniu liliowo-różowym. Warto zauważyć, że nawet przekwitające kwiaty mają dekoracyjny wygląd.

- krajowa odmiana, wyhodowana w Smolicach, cechująca się kompaktowym wzrostem. Kwitnie obficie, prezentując kwiaty w odcieniu liliowo-różowym. Warto zauważyć, że nawet przekwitające kwiaty mają dekoracyjny wygląd. Pelargonia bluszczolistna "Ville" - odmiany z tej grupy wyróżniają się kaskadowym wzrostem. "Ville de Dresden" prezentuje pojedyncze białe kwiaty z delikatnym oczkiem, "Ville de Paris Brillant" charakteryzuje się wiśniowymi kwiatami z białym oczkiem, natomiast "Ville de Paris Rot" zachwyca czerwonymi kwiatuszkami.

- odmiany z tej grupy wyróżniają się kaskadowym wzrostem. "Ville de Dresden" prezentuje pojedyncze białe kwiaty z delikatnym oczkiem, "Ville de Paris Brillant" charakteryzuje się wiśniowymi kwiatami z białym oczkiem, natomiast "Ville de Paris Rot" zachwyca czerwonymi kwiatuszkami. Pelargonia bluszczolistna "Decora Lila" - średnio wczesna odmiana o kwiatach w odcieniu jasnej lilii. Jest kompaktowa, dobrze się rozkrzewia, a jej pędy mają jaśniejszy odcień.

Kiedy i jak sadzić pelargonie?

Najważniejsze jest to, aby podczas zakupu pelargonii zwrócić uwagę na ich stan. Należy wybierać rośliny zdrowe, świeże i silne, posiadające liczne pąki kwiatowe. Sadzenie pelargonii do skrzynek i donic można rozpocząć już pod koniec kwietnia, ale optymalnym terminem jest maj, po przejściu zimowej fazy, czyli po 15 maja. W innym przypadku najlepiej zadbać o to, aby schować roślinę na noc do domu.

Jak sadzić pelargonie? Na dnie donicy, w której planujemy umieścić pelargonie, należy wyłożyć warstwę keramzytu. Keramzyt zapewni drenaż, który pozwoli na odprowadzanie nadmiaru wody z donicy - korzenie pelargonii nie powinny być stale zanurzone, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na ich wzrost. Drenaż także ułatwi dostęp powietrza do korzeni i utrzyma odpowiednie proporcje wody i powietrza w donicy.

Na warstwie drenażu należy położyć geowłókninę, która zapobiegnie wysypywaniu się podłoża z donicy. Następnie donicę należy wypełnić podłożem do połowy i umieścić w niej sadzonki pelargonii, wyjmując je z pojemników. Odstępy między sadzonkami powinny wynosić około 25 cm. Zbyt duże odstępy mogą sprawić, że rośliny będą koncentrować się na rozwoju korzeni kosztem kwitnienia.

Podlewanie pelargonii

Pelargonie muszą być regularnie podlewane, ponieważ źle tolerują wysychanie gleby. Jednak należy unikać zwilżania ich liści, ponieważ może to sprzyjać rozwojowi infekcji grzybiczych. Jeśli ich podłoże jest suche i ciepłe, wskazuje to na konieczność podlania rośliny.

Nawożenie pelargonii

Pelargonie to rośliny o wysokim zapotrzebowaniu na składniki odżywcze. Dlatego już od momentu rozpoczęcia kwitnienia należy je nawozić. Należy regularnie stosować nawozy płynne - co około 14 dni. Potas odgrywa istotną rolę w procesie kwitnienia tych roślin, dlatego niezbędne jest, aby był obecny w używanych nawozach.

Jak pielęgnować pelargonie zimą?

Przed nadejściem pierwszych nocnych przymrozków zaleca się przycinanie zwiędłych liści, zbyt długich pędów oraz usuwanie martwych części pelargonii. Następnie należy przenieść roślinę do wnętrza domu i umieścić na zimę w jasnym pomieszczeniu, najlepiej o temperaturze w zakresie od 6 do 10 stopni Celsjusza.

Często jedyną dostępną przestrzenią jest piwnica, która może być mało oświetlona. W celu wykorzystania tej przestrzeni można umieścić pelargonie pojedynczo w plastikowych pojemnikach, ustawiając je blisko siebie i umieszczając możliwie jak najbliżej źródła światła.