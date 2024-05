Sadzenie pomidorów do gruntu: Najlepszy termin

Druga połowa maja to najlepszy czas na sadzenie pomidorów do gruntu. Mija wówczas ryzyko wiosennych przymrozków, robi się coraz cieplej i jest coraz więcej jest słońca. To więc optymalny czas, aby sadzonki pomidorów znalazły się w gruncie.

Jeśli jednak chcemy cieszyć się smakiem soczystych i słodkich pomidorów, powinniśmy zapewnić im optymalne warunki i odpowiednio przeprowadzić ich sadzenie na grządce. Są to bowiem warzywa, które do odpowiedniego wzrostu, rozwoju i owocowania potrzebują dużo składników odżywczych. Istotne jest więc ich właściwe zasilanie już od momentu siewu, jeśli rozsady przygotowujemy samodzielnie.

Sadzenie i uprawa pomidorów: Hartowanie i stanowisko

Sadzonki pomidorów, zanim znajdą się w gruncie, powinny zostać zahartowane. Proces ten polega na wystawianiu ich na zewnątrz już kilka dni przed planowanym sadzeniem. Czas przebywania poza pomieszczeniem powinien być sukcesywnie wydłużany. Dzięki temu mają szansę stopniowo przyzwyczajać się do warunków panujących na zewnątrz. Ponadto stają się silniejsze, a później łatwiej przyjmują się na grządce i lepiej rosną.

Pomidory preferują stanowiska ciepłe i słoneczne oraz osłonięte od wiatru. Najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej i próchniczej glebie. Z tego względu odpowiednie dla nich będzie np. podłoże piaszczysto-gliniaste.

Co włożyć do dołka pod korzeń pomidora w trakcie sadzenia?

Bardzo ważny w uprawie pomidorów jest moment, w którym sadzonki znajdą się na grządce. Już wówczas możemy zadbać o zapewnienie im dużej dawki potrzebnych składników pokarmowych. Te zaś dostarczyć możemy w trakcie sadzenia bezpośrednio do dołka pod korzeń pomidorów. To zapewni im wszystko, co potrzebne na start, tuż po posadzeniu na grządkach. Rośliny nawożone już w trakcie sadzenia odwdzięczą się obfitymi plonami. Poza tym staną się odporne na choroby i ataki szkodników.

Co włożyć do dołka pod korzeń pomidora w trakcie sadzenia? Do wyboru mamy kilka produktów, z których większość stanowią odpady zazwyczaj przez nas wyrzucane.

Nie tylko skórka z banana. Te składniki również warto włożyć do dołka pod korzeń pomidora

Skórki z banana

Wielu ogrodników poleca do dołka pod korzeń pomidorawrzucić kawałek skórki z banana. Świeżą wystarczy pokroić na części, a następnie umieścić w dołkach wykopanych w celu posadzenia pomidorów. Skórka z banana będzie rozkładać się w glebie przez kilka tygodni. Dzięki temu będzie stopniowo dostarczać pomidorom potrzebne składniki odżywcze, w tym przede wszystkim fosfor i potas. Są one niezbędne podczas kwitnienia i zawiązywania owoców.

Pokrzywa

Inny polecany składnik, który warto wrzucić do dołka pod korzeń pomidora, to 5-6 młodych łodyg pokrzyw. Istotne, aby były to pokrzywy jeszcze przed kwitnieniem, ponieważ wówczas mają największą wartość odżywczą. Wystarczy je lekko zmieszać z ziemią, aby ta delikatnie je przykryła. Pokrzywa bogata jest w wiele składników odżywczych, które wspomagają wzrost, rozwój i owocowanie pomidorów. Są to przede wszystkim potas, azot, magnez, wapń, cynk, żelazo i krzem. Poza tym pokrzywa doprowadza do rozluźnienia gleby, co ułatwia korzeniom pomidorów rozrost.

Skorupki jajek

Do dołka pod korzeń pomidora w trakcie sadzenia można włożyć również drobno pokruszone skorupki jajek. Powinny być one wcześniej dobrze wysuszone. W jednym dołku najlepiej umieścić pokruszoną skorupkę z jednego jajka. Taki dodatek uchroni rośliny przed niedoborem wapnia, który przejawia się gniciem owoców zwłaszcza w trakcie suszy i upałów. Poza tym skorupki jajek uodpornią pomidory na wiele chorób. Dostarczają bowiem nie tylko wapnia, ale też siarki i miedzi.

Popiół drzewny

W trakcie sadzenia pomidorów można do dołka wsypać 1-2 łyżki popiołu drzewnego, a następnie wymieszać go z glebą. Jest on źródłem przede wszystkim potasu, ale również innych ważnych składników odżywczych.

Resztki ryb

Niektórzy ogrodnicy zalecają umieścić w dołkach pod korzeń pomidorówresztki ryb, a więc ich ości i łby. Wystarczy niewielką ich ilość wsypać do każdego dołka, a następnie przysypać odrobiną ziemi i podlać. Odpadki te bogate są w niezbędny pomidorom fosfor.

Łuski cebuli

Ostatni z proponowanych składników to łuski cebuli. Dostarczą pomidorom potrzebnych im witamin i składników mineralnych. Ponadto dzięki swoim właściwościom bakteriobójczym zmniejszą ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.