Pierwsze cięcie piwonii najlepiej wykonać w czerwcu

Czerwiec to moment, w którym większość odmian piwonii kończy kwitnienie. To właśnie wtedy powinno się wykonać pierwszy i niezwykle istotny zabieg pielęgnacyjny – usunięcie przekwitłych kwiatostanów. Działanie to ma ogromne znaczenie nie tylko estetyczne, ale również praktyczne. Pozostawienie uschniętych kwiatów na roślinie sprawia, że piwonia zaczyna zużywać energię na tworzenie nasion, co odbywa się kosztem zawiązywania nowych pąków kwiatowych na przyszły sezon.

Idealny czas na wykonanie cięcia to moment, gdy płatki opadną lub stracą swoją świeżość i kolor, a główki kwiatowe zaczną się zasychać. Nie warto zwlekać – szybka reakcja pozwoli roślinie skupić się na regeneracji i budowie silnego systemu korzeniowego.

Czy piwonie po przekwitnięciu należy obciąć?

Zdecydowanie warto przyciąć piwonie po zakończeniu kwitnienia. Nie chodzi tu jednak o radykalne cięcie całej rośliny, lecz o delikatne i przemyślane usunięcie przekwitłych kwiatostanów. To tzw. zabieg ogławiania. Dzięki niemu nie tylko poprawia się wygląd rośliny, ale również wspiera się jej zdrowy rozwój.

Piwonie nie należą do roślin, które kwitną kilka razy w sezonie, więc pozostawianie przekwitłych główek nie przynosi żadnych korzyści. Wręcz przeciwnie – prowadzi do marnowania energii, którą roślina mogłaby wykorzystać na rozwój liści i korzeni oraz przygotowanie się do przyszłorocznego kwitnienia.

Kiedy kwitną piwonie?

Piwonie zazwyczaj kwitną w maju i czerwcu, w zależności od odmiany oraz warunków pogodowych. Odmiany wczesne mogą rozpocząć kwitnienie już na początku maja, natomiast późne – dopiero w drugiej połowie czerwca. W polskim klimacie szczyt kwitnienia przypada na koniec maja i początek czerwca.

Kwitnienie trwa zwykle od 7 do 14 dni, jednak dzięki sadzeniu różnych odmian można wydłużyć ten okres nawet do 5–6 tygodni. Po przekwitnięciu roślina nie zawiązuje kolejnych pąków, dlatego dalsza pielęgnacja skupia się na wzmacnianiu piwonii i przygotowaniu jej do kolejnego sezonu.

Jak dbać o piwonie po przekwitnięciu?

Gdy zakończy się okres kwitnienia, piwonia nie kończy sezonu. Wręcz przeciwnie – teraz zaczyna się dla niej równie ważny czas regeneracji. Oto najważniejsze zasady pielęgnacji po przekwitnięciu:

1. Podlewanie i nawożenie

Choć piwonie są odporne na suszę, po kwitnieniu warto regularnie je podlewać, zwłaszcza w gorące i suche dni. Roślina nadal pracuje – liście gromadzą energię i odżywiają system korzeniowy. Warto zastosować również nawóz wieloskładnikowy z przewagą fosforu i potasu, który wspiera zawiązywanie pąków kwiatowych na przyszły rok.

2. Ściółkowanie

Na rabacie z piwoniami warto rozłożyć warstwę ściółki (np. kory, kompostu lub przekompostowanej słomy), co pomoże zatrzymać wilgoć w glebie, ograniczyć wzrost chwastów i poprawić strukturę podłoża.

3. Usuwanie chwastów

Regularne odchwaszczanie rabaty wokół piwonii poprawia dostęp do składników odżywczych i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób.

4. Obserwacja stanu zdrowia

Po przekwitnięciu warto dokładnie obejrzeć liście i łodygi – jeśli pojawią się oznaki chorób grzybowych (np. brunatne plamy, szara pleśń), należy szybko zareagować – usunąć porażone fragmenty i opryskać roślinę preparatem grzybobójczym.