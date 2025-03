Obecność ślimaków w ogrodzie to poważny problem, który nie tylko ma charakter estetyczny. Uszkodzone liście osłabiają rośliny, sprawiając, że stają się bardziej podatne na choroby. Ponadto ślimaki mogą również niszczyć korzenie, co może doprowadzić do całkowitego zniszczenia i zrujnowania upraw. Jak zatem skutecznie pozbyć się ślimaków z ogrodu? Jest jeden sprawdzony sposób.