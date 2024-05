Jakie błędy w uprawie pomidorów popełniamy najczęściej?

Pomidory to jedne z najczęściej uprawianych warzyw w naszych ogródkach. Słodycz ich soczystego miąższu niezmiennie kojarzy się z latem i wakacjami. Mogą być jedzone samodzielnie jako pyszna i zdrowa przekąska. Stanowią tez idealny dodatek do kanapek i sałatek. Z kolei przygotowane z nich przetwory w postaci soków i przecierów pozwalają cieszyć się ich wyjątkowym smakiem nawet w środku mroźnej zimy.

Jeśli jednak chcemy zajadać się pysznymi i zdrowymi pomidorami z własnego ogródka, najpierw musimy skupić się na ich właściwej uprawie i pielęgnacji. Jakie błędy w uprawie pomidorów popełniamy najczęściej? Jaki ich uniknąć, aby już latem zebrać kosze pełne tych pysznych warzyw?

4 błędy w uprawie pomidorów

Pomidory preferują stanowiska ciepłe i słoneczne. Najlepiej rosną w próchniczej i żyznej glebie o pH 5,5-6,5. To jednak nie wszystkie warunki, jakie należy spełnić w trakcie ich uprawy. Niektóre błędy w uprawie pomidorów mogą mieć poważne skutki. Nasze zbiory mogą być znacznie mniejsze niż oczekiwaliśmy, a w skrajnych przypadkach możemy nie doczekać się ich wcale.

Zły termin sadzenia

Pierwszy błąd w uprawie pomidorów związany jest ze złym terminem ich sadzenia do gruntu. Zrobienie tego zbyt szybko może sprawić, że krzewy zmarzną. Pomidory należą bowiem do roślin wrażliwych na niskie temperatury. Na skutek przemarznięcia mogą słabiej rosnąć i dawać mniejsze plony. Z tego względu należy sadzić je do gruntu dopiero w drugiej połowie maja, kiedy znacząco spada już ryzyko porannych przymrozków.

Niewłaściwe podlewanie

Jeden z najczęściej popełnianych błędów w uprawie pomidorów związany jest z ich niewłaściwym podlewaniem. Czynność ta jest w przypadku tych warzyw niezwykle istotna. Wymagają one stale wilgotnej gleby. Są więc wrażliwe na okresy suszy. Niedobór wody w ich przypadku objawia się najpierw poprzez zwijanie się liści, a następnie brązowienie ich brzegów. W tym drugim przypadku zmiany okazują się nieodwracalne. Należy jednak pamiętać o tym, aby podłoże nie było zbyt mokre. Może to bowiem doprowadzić do gnicia korzeni.

Ważne jest jednak nie tyko samo podlewanie, ale również jego technika. Podlewać należy jedynie podłoże. Bezwzględnie trzeba unikać moczenia liści, ponieważ może to prowadzić do rozwoju chorób grzybowych. Pomidory najlepiej podlewać wodą odstaną lub ze studni. Aby zapewnić roślinom optymalną wilgotność gleby, warto też przeprowadzać ściółkowanie. Ogranicza ono parowanie wody z ziemi, a dodatkowo przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chwastów.

Nieprawidłowe nawożenie

Kolejny błąd w uprawie pomidorów dotyczy nieprawidłowego nawożenia lub jego braku. Warzywa te potrzebują stałego dostępu do składników odżywczych. Te zaś zapewnić jesteśmy im w stanie poprzez regularne nawożenie. Przy uprawie pomidorów szczególnie istotne jest dostarczanie im boru, miedzi, wapnia i manganu. Najczęstsze objawy niedoboru składników pokarmowych to:

zaburzenia wzrostu,

zwijanie, deformacja i odbarwianie liści,

słabe wykształcenie owoców.

Nieprzycinanie krzewów

Błędy w uprawie pomidorów mogą też być związane z nieprzycinaniem ich krzewów. Zabieg ten jest konieczny, aby zapewniać roślinom odpowiedni przepływ powietrza i chronić je przed atakiem szkodników i chorób.

Czym skutkują błędy w uprawie pomidorów?

Błędy w uprawie pomidorów prowadzą do ich osłabienia i znacznie mniejszego owocowania. W efekcie stają się one bardziej podatne na ataki szkodników i choroby. Zwłaszcza te ostatnie stanowią dla nich poważne zagrożenie. Choroby, na które są najbardziej narażone, to: zaraza ziemniaczana, szara pleśń, brunatna zgnilizna owoców pomidora, rak bakteryjny, zgorzel podstawy łodygi pomidora i alternarioza. Pomidory znacznie rzadziej niż przez choroby atakowane są przez szkodniki. Czasami pojawiają się w ich przypadku stonki ziemniaczane, mszyce, mączliki i wciornastki.