Ślimaki bez muszli w ogrodzie

Ślimakibezmuszli, znane także jako ślimakinagie, stanowią poważne zagrożenie dla naszego ogrodu. Obgryzają pędy, liście i kwiaty roślin. Mogą żerować na wielu różnych gatunkach roślin. Doprowadzają tym samym do zniszczenia roślin ozdobnych, warzyw i ziół w ogrodzie. ​​Uszkadzają także owoce. Do owoców, które najczęściej atakują ślimaki, zalicza się maliny, truskawki czy też pomidory.Może to prowadzić nie tylko do zmniejszenia plonów, ale także do całkowitego ich zniszczenia, zwłaszcza gdy uprawiamy owoce na niewielką skalę.

Ślimaki atakują także młode rośliny, które niszczą w fazie kiełkowania, co uniemożliwia im dalszy wzrost i rozwój. Zatem nawet świeżo kiełkujące roślinki nie są bezpieczne. Poza tym ślimaki przekopują glebę w poszukiwaniu pożywienia, przez co mogą przyczyniać się do zaburzenia wzrostu korzeni roślin.

Wszystkie ślimaki produkują śluz. Ta lepka wydzielina nie tylko pozostawia widoczne ślady na liściach i pędach roślin, ale także utrudnia proces fotosyntezy. A to z kolei znacząco wpływa na zdrowie roślin i ich zdolność do wytwarzania energii. Ślimaki mogą przenosić również różne choroby i zarażać rośliny jedna od drugiej.

Skuteczny sposób na ślimaki

Ślimakibezmuszli to bez wątpienia nieproszeni goście w naszym ogrodzie. Co zrobić, aby się ich pozbyć i by omijały nasz ogród szerokim łukiem? Oczywiście możemy sięgnąć po gotowe preparaty chemiczne. Jednak zanim to zrobimy, warto wykorzystać jeden prosty sposób.

Jednym ze sposobów jest zastosowanie grejpfruta. Ponieważ ślimaki lubią owoce, grejpfrutowa pułapka na pewno je przyciągnie. Wystarczy umieścić połowę tego owocu w miejscu, gdzie zauważamy ślady po aktywności ślimaków. Grejpfruty to źródło wielu olejków eterycznych, dlatego szybko przyciągną pomrowy.

Gdy to się stanie, wystarczy zebrać szkodniki i wynieść jest ogrodu. Możemyumieścić także połówkę wydrążonego grejpfruta lub grejpfrutowej skórki wieczorem. Rankiem zobaczymy wokół niego wiele ślimaków, które możemy wynieść jak najdalej ogrodu.