Pomidory: jak je uprawiać i pielęgnować?

Aby cieszyć się smakiem dojrzałych i soczystych pomidorów z własnego ogródka, należy najpierw zapewnić im odpowiednie warunki. Rośliny te najlepiej rosną w miejscach ciepłych i słonecznych oraz osłoniętych od wiatru. Preferują gleby przepuszczalne i próchnicze.

Nie można oczywiście zapominać o podlewaniu pomidorów, zwłaszcza w trakcie upałów. Nie należy jednak robić tego w środku dnia, kiedy słońce świeci najmocniej. Może to bowiem skutkować poparzeniami roślin. Najlepiej więc podlewać pomidory rano lub późnym popołudniem. Warto pamiętać także o tym, aby w trakcie podlewania nie moczyć liści roślin, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób grzybowych. Poza podlewaniem ważne jest także nawożenie oraz odchwaszczanie.

Reklama

Cieniowanie pomidorów: Na czym polega?

Odpowiednie stanowisko i pielęgnacja w postaci podlewania i nawożenia mogą jednak często okazać się niewystarczające. Warto wówczas sięgnąć po jeszcze jeden skuteczny i sprawdzony od lat zabieg, o którym przypomina serwis deccoria.pl. Cieniowanie pomidorów - bo o nim mowa - polega na uprawie ich pod specjalnie wykonanym w tym celu daszkiem.

Reklama

Tego rodzaju osłona chroni rosnące pomidory przed silnym wiatrem oraz zacinającym deszczem. Stwarza im bardziej optymalne warunki do wzrostu i rozwoju. Ochrona roślin przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi sprawia również, że są one mniej narażone na rozwój chorób i atak groźnych dla nich szkodników.

Cieniowanie pomidorów może okazać się też wyjątkowo korzystnym zabiegiem w przypadku, kiedy krzaki narażone są na zbyt intensywne działanie promieni słonecznych. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy ich stanowisko znajduje się od strony południowej lub zachodniej. Wówczas szczególnie w trakcie upalnego lata ilość słońca w tych miejscach może okazać się zbyt duża nawet w przypadku tak ciepłolubnych roślin, jakimi są pomidory.

Zbyt duże nasłonecznienie prowadzi do sporych wahań wilgotności gleby oraz temperatury. W efekcie pomidory w trakcie dojrzewania zaczynają pękać i na ich powierzchni tworzą się stany zapalne. Znacząco wzrasta również ryzyko pojawienia się suchej zgnilizny wierzchołków owoców pomidora, która nie jest chorobą, a zaburzeniem fizjologicznym wywołanym niedoborem wapnia.

Cieniowanie pomidorów: jak je wykonać?

Niektórzy ogrodnicy, aby chronić pomidory przed upałami i intensywnym nasłonecznieniem, pozostawiają na krzakach gęsto rosnące liście. Te zaś chronią przed słońcem dojrzewające pomidory. Niestety jednocześnie tego rodzaju postępowanie sprawia, że utrudniony jest swobodny przepływ powietrza do wewnętrznych części roślin. To z kolei może stać się przyczyną rozwoju szarej pleśni, czyli choroby grzybowej wywoływanej przez gronowca szarego - grzyba należącego do klasy workowców. Z tego względu wspomniane cieniowanie pomidorów jest zabiegiem zdecydowanie bezpieczniejszym dla roślin i przynoszącym przy tym pożądane rezultaty.

Osłony dla pomidorów można wykonać w prostu sposób, często przy wykorzystaniu niepotrzebnych przedmiotów, które mamy pod ręką. Można więc w tym celu sięgnąć po nieużywaną już firankę. Umieszczenie jej nad krzakami pomidorów pomoże ochronić je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W tym celu można także wykorzystać niepotrzebny parasol ogrodowy. Świetnie sprawdzą się również osłony wykonane z agrowłókniny.