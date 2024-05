Budleja Davida (Buddleja davidii). Co to za roślina?

BudlejaDavida (Buddleja davidii) to jedna z najbardziej widowiskowych roślin kwitnących, które możemy spotkać w ogrodach. Ten piękny krzew pochodzi z Japonii i Chin. Jej inne nazwy to omżyn lub motyli krzew, gdyż słodkim zapachem swoich kwiatów wabi motyle różnych gatunków.

Gatunek ten należy do rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae). Jest to rozłożysty krzew o wysokości sięgającej nawet 5 metrów, o wyginających się łukowato pędach, pokrytych skórzastymi, jajowato lancetowatymi liśćmi. Liście tej rośliny są zielone i pokryte drobnymi włoskami. Jednak to nie liście są najbardziej charakterystycznym elementem tej rośliny, lecz jej kwiaty. Kwiatostany Buddleidavidii tworzą się na końcach pędów w postaci długich, zwisających kłosów, złożonych z setek niewielkich, dzwonkowatych kwiatów o intensywnym zapachu i różnorodnych kolorach. Swoim wyglądem nieco przypominają kwiaty lilaka pospolitego. Kwiaty mogą mieć barwę: fioletową, różową, białą czy niebieską. Budleja kwitnie od połowy lata do wczesnej jesieni.

Do najpiękniejszych odmian budlei zaliczyć można odmiany takie jak np.:

Budleja Royal Red - o pięknych, niezwykle dekoracyjnych, karminowo-czerwonych kwiatach;

- o pięknych, niezwykle dekoracyjnych, karminowo-czerwonych kwiatach; Budleja White Profusion o śnieżnobiałych, pachnących kwiatostanach czy też

o śnieżnobiałych, pachnących kwiatostanach czy też BudlejaBlackKnight – o kwiatach w odcieniach od purpurowego do ciemnofioletowego

choć jest ich znacznie więcej i każda z nich jest wyjątkowa.

Wymagania uprawowe budlei Davida

Budleja Davida to piękny krzew, który ozdobi nasz ogród. Aby budleja pięknie rosła i obficie kwitła, warto zwrócić uwagę na jej odpowiednią pielęgnację.

Podłoże dla budlei.Budleja Davida najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych, dość żyznych, o umiarkowanej wilgotności. Najlepiej, aby odczyn pH gleby był obojętny lub zasadowy.

Stanowisko.Budleja lubi stanowiska ciepłe i nasłonecznione, a do tego osłonięte od wiatrów. Z tego też powodu możemy ją posadzić przy południowej ścianie domu – będzie tam pięknie rosła.

Pielęgnacja. Latem warto spulchnić podłoże pod krzewami budlei, aby zwiększyć do niego dopływ powietrza. Bowiem budleja jest wrażliwa na jego brak. Dobrym rozwiązaniem jest także ściółkowanie gleby wokół krzewu budlei wykorzystując do tego np.: torf odkwaszony, liście czy trociny – pamiętajmy przy tym, że budleja preferuje pH obojętne lub zasadowe, wybierajmy zatem ściółkę, która nie będzie zbytnio zakwaszać gleby.

Podlewanie.Budleja lubi umiarkowane podlewanie. Podczas suszy należy regularnie podlewać roślinę. Dzięki temu będzie ona dużej oraz bujnie kwitnąć.

Nawożenie budlei Davida

Mimo że budleja może tolerować glebę ubogą w składniki odżywcze to jednak dodanie nawozu poprawia znacząco jej wzrost i zwiększa kwitnienie. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozu zawierającego potas sprzyjający kwitnieniu. Nawożąc budleję warto przestrzegać poniższych zasad:

Budleję nawozimy od wczesnej wiosny do jesieni. Warto wykonywać nawożenie co najmniej raz w miesiącu;

nawozimy od wczesnej wiosny do jesieni. Warto wykonywać nawożenie co najmniej raz w miesiącu; Wiosną, po przycięciu krzewu możemy zastosować nawóz azotowy, kompost lub obornik. Nawozy azotowe – np.: zawierające siarczan amonu - stosujemy zawsze wtedy, gdy zależy nam na rozwoju jej nowych pędów i liści;

Następnie co 4 tygodnie nawozimy budleję nawozem wieloskładnikowym do rośliny kwitnących. Nawozy wieloskładnikowe stosujemy w okresie od późnej wiosny do lata. Zawierają one fosfor, potas i mikroelementy, które są niezbędne na etapie kwitnienia;

nawozem wieloskładnikowym do rośliny kwitnących. Nawozy wieloskładnikowe stosujemy w okresie od późnej wiosny do lata. Zawierają one fosfor, potas i mikroelementy, które są niezbędne na etapie kwitnienia; Ostatnie nawożenie możemy zastosować w sierpniu. Od tego miesiąca unikajmy stosowania nawozów azotowych. Zamiast tego możemy zastosować nawóz jesienny, który uodporni roślinę na niskie temperatury i przygotuje ją do zimy.

Domowe nawozy dla budlei Davida

Poza dostępnymi na rynku nawozami możemy przygotować także domowej roboty nawozy dla budlei. Wiosną warto stosować nawóz azotowy. W tym celu możemy wykorzystać skorupki jaj. Wystarczy zalać je wrzącą wodą i odstawić na maksymalnie tydzień, co jakiś czas mieszając roztwór. Gdy skorupki się rozpuszczą,nawóz jest gotowy. Następnie ponownie mieszamy go i podlewamy roślinę. Możemy także skorupki po gotowanych jajach wysuszyć, rozdrobnić, a następnie wymieszać z glebą.

Natomiast zamiennikiem nawozów wieloskładnikowych zawierających większą ilość potasu może być domowy nawóz ze skórek bananów. Przygotowujemy go w taki sposób, że skórki kroimy, wkładamy do słoika i zalewamy ciepłą wodą. Słoik zakręcamy i odstawiamy w ciemne miejsce na 2 dni. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia. Rozcieńczamy go wodą w proporcji 1:1. Tak przygotowanym roztworem podlewamy roślinę.