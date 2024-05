Biedronki azjatyckie. Co to za owady?

Naturalnym obszarem występowania biedronki azjatyckiej jest wschodnia i środkowa Azja. Jednak już na początku XX wieku była specjalnie wprowadzana na pola uprawne w innych rejonach świata w celu walki z mszycami. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później także w Europie Zachodniej. Jednak wymknęła się spod kontroli, a jej występowanie stwierdzono już w wielu rejonach świata.

W Polsce po raz pierwszy zaobserwowano ją w 2006 roku w Poznaniu. Od 2020 roku notuje się jej występowanie na terenie całego kraju. Uznawana jest za gatunek inwazyjny i bywa nazywana arlekinem lub harlekinem. Biedronka azjatycka występuje w różnych środowiskach. Najczęściej spotkać ją można na krzewach i drzewach liściastych, ale również na obszarach zurbanizowanych.

Czy biedronki azjatyckie są niebezpieczne?

Biedronki azjatyckie są gatunkiem żarłocznym i odpornym na mróz w znacznie większym stopniu niż rodzime biedronki. Do zimowania wybierają różnorodne zakamarki i szczeliny. To wówczas duże ich skupiska można spotkać w okolicach drzwi i okien naszych domów. Jej pożywnie stanowią w głównej mierze mszyce, ale także mkliki mączne oraz wiele gatunków pluskwiaków.

W Polsce uznawana jest za gatunek inwazyjny, ponieważ pożera jaja oraz larwy naszych rodzimych biedronek siedmiokropek, dla których staje się prawdziwą konkurencją. Doprowadza do spadku liczebności naszych gatunków. Biedronki azjatyckie żerują ponadto na nadgryzionych owocach. W przypadku winogron przegryzają ich skórkę i dostają się do środka. Jeśli do produkcji wina zostanie użytych zbyt dużo takich owoców, mogą one zmienić zapach i smak napoju.

Biedronki azjatyckie, częściej niż nasze, gryzą. Mimo że ich ugryzienia nie są bolesne, mogą sporadycznie powodować reakcje alergiczne skóry i dróg oddechowych. Natomiast w przypadku, kiedy biedronkę azjatycką przegryzie pies lub kot, może skończyć się to niewielkim podrażnieniem przełyku.

Biedronka azjatycka a biedronka rodzima. Różnice

Biedronka azjatycka i nasza biedronka rodzima są do siebie podobne. Rozróżnić je można jednak za pomocą kilku detali. Biedronki azjatyckie są nieco większe od naszych, a liczba kropek na skrzydłach poszczególnych osobników jest bardzo zróżnicowana i może wahać się od 0 do nawet 23. Natomiast biedronki naturalnie występujące w Polsce mają najczęściej, 2, 5 lub 7 kropek ułożonych symetrycznie.

Różnice pomiędzy gatunkami dostrzec można także w kolorze skrzydeł. Nasze rodzime biedronki mają skrzydła czerwone, natomiast ich azjatyckie kuzynki także w kolorze pomarańczowym, żółtym, rdzawym, a nawet czarnym. Poza tym na obszarze między głową a pokrywami skrzydeł biedronki azjatyckiej znajduje się charakterystyczny czarny wzór przypominający literę M, jednak nie u wszystkich osobników jest on wyraźnie widoczny.

Domowy spray na biedronki azjatyckie

Jeśli chcemy, aby biedronki azjatyckie nie pojawiły się w naszym domu, możemy do walki z nimi wykorzystać naturalne metody. Najłatwiej odstraszyć je za pomocą zapachów, których nie lubią. Do tych należą przede wszystkim cytrusy, ale też goździki, mentol, kamfora i ocet. Aromaty te sprawiają, że biedronki azjatyckie zmieniają miejsce swojego bytowania.

Warto więc samodzielnie przygotować spray na biedronki azjatyckie, który - dzięki pięknemu aromatowi - będzie jednocześnie odświeżaczem powietrza. Jego wykonanie jest proste.

Składniki:

200 ml wody,

30-40 kropli olejku cytrynowego lub pomarańczowego do ciast.

Przygotowanie:

do wody dodać olejek,

wszystko dokładnie wymieszać,

przelać do butelki ze spryskiwaczem.

Przygotowany spray na biedronki azjatyckie należy rozpylić w miejscach, w których je zaobserwowaliśmy lub w których pojawiały się wcześniej. Są to najczęściej okolice okien i drzwi.

Inne domowe sposoby na biedronki azjatyckie

Wspomniany spray na biedronki azjatyckie wzmocnić można octem, którego woni owady te także nie tolerują. Wystarczy więc ocet zmieszać z wodą w proporcji 1:1, a następnie do tej mieszanki dodać olejek.

Innym sposobem na odstraszenie biedronek azjatyckich z naszego domu jest spryskanie miejsc, w których się pojawiają, wodą z mydlinami. Sposób ten jest szczególnie skuteczny w przypadku framugi okiennej. Warstwa mydlin sprawia, że biedronkom trudno jest osiadać na oknach.

Ze wspomnianych olejków do ciast lub olejków eterycznych można przygotować jeszcze inny odstraszacz biedronek azjatyckich. Wystarczy olejkiem nasączyć waciki kosmetyczne, a następnie umieścić je w woreczku z oddychającego materiału i powiesić na okiennej klamce.