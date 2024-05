Dlaczego ziemiórki atakują rośliny doniczkowe?

Ziemiórki uwielbiają wilgotne środowisko, dlatego nadmierne podlewanie i brak drenażu w doniczce stwarzają im idealne warunki do rozwoju. Warto zaznaczyć, że ziemiórki możemy przenieść do doniczek podczas przesadzania roślin albo używania ziemi z kompostu lub z ogrodu. Również kupowanie roślin, które już zostały zarażone ziemiórkami, może przenieść te szkodniki na naszego domu.

Żółta pułapka lepowa w walce z ziemiórkami

Reklama

Jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów na walkę z ziemiórkami jest użycie żółtych pułapek lepowych. Te pułapki wykorzystują preferencje kolorystyczne ziemiórek. Ziemiórki zostają przyciągnięte przez uwielbiany przez nie żółty kolor. Ustawienie pułapek w pobliżu roślin doniczkowych pomoże przechwycić dorosłe muszki, zanim zdążą złożyć jaja.

Reklama

Czosnek rozprawi się z ziemiórkami

Czosnek od dawna jest ceniony za swoje właściwości odstraszające szkodniki. Zrobienie roztworu czosnkowego, polegającego na zalewaniu ząbków czosnku gorącą wodą i pozostawieniu ich do naciągnięcia na kilka dni, a następnie używanie tej mieszanki do spryskiwania gleby i roślin, pomoże skutecznie odstraszać ziemiórki.

Mydło pomoże pozbyć się ziemiórek

Kolejną bezpieczną metodą na pozbycie się ziemiórek jest zastosowanie roztworu z mydła potasowego. Rozcieńczenie mydła potasowego w wodzie i regularne spryskiwanie gleby oraz roślin może pomóc w zwalczaniu larw i dorosłych osobników. Zamiast mydła potasowego sprawdzi się również zwykłe, szare mydło.

Wymiana ziemi i opłukanie korzeni

Bardziej radykalną metodą na pozbycie się ziemiórek z roślin doniczkowych jest wymiana ziemi i opłukanie korzeni. Ten proces nie tylko usunie większość larw i jaj ziemiórek, ale również pozwoli odświeżyć środowisko rośliny, dając jej lepsze warunki do wzrostu. By to zrobić, wystarczy delikatnie wyjąć roślinę z doniczki i ostrożnie usunąć starą ziemię z korzeni, najlepiej pod bieżącą wodą. Następnie należy przygotować świeżą, sterylną ziemię i umieścić w niej roślinę z powrotem.

Jak zapobiegać pojawieniu się ziemiórek?

Regularnie sprawdzaj swoje rośliny pod kątem obecności tych szkodników i zapobiegaj nadmiernemu podlewaniu, które może przyciągać niechcianych gości. Upewnij się również, że doniczki mają odpowiednie otwory drenażowe, a używana ziemia jest dobrej jakości i przeznaczona specjalnie do roślin doniczkowych. Kupowanie roślin z renomowanych szkółek i sklepów ogrodniczych również znacznie zmniejsza ryzyko przywożenia do domu roślin już zainfekowanych.