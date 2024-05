Wraz z piękną, słoneczną pogodą i coraz wyższymi temperaturami pojawia się coraz więcej kleszczy. Ukąszenia kleszczy mogą wywoływać groźne choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Z uwagi na to, że zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć podpowiadamy, co odstrasza kleszcze i jakiego zapachu nie lubią kleszcze. I choć, oczywiście, nie dają one gwarancji, że nie zostaniemy ukąszeni to… dzięki nim możemy zmniejszyć ryzyko nieprzyjemnego spotkania z pajęczakiem.