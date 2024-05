Borówka amerykańska. Charakterystyka

Borówka amerykańska to krzew dorastający do nawet 2-2,5 m wysokości. Ta wieloletnia roślina może wydawać plony nawet przez kilkadziesiąt lat. Aby jednak zbiory były satysfakcjonujące, a ilość owoców co rok duża, ważna jest odpowiednia pielęgnacja.

Borówka od wielu lat jest popularna w Polsce ze względu na jej smaczne i zdrowe owoce. Przypominają one smakiem i wyglądem owoce jagody leśnej, jednak są znacznie większe od tradycyjnej polskiej jagody. Ciemnoniebieskie owoce borówki zawierają dużo witamin i antyoksydantów (przeciwutleniaczy), co ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Owoce borówki zależnie od odmiany, dojrzewają od lipca do września.

Reklama

Borówka kwitnie na wiosnę, od kwietnia do maja. Lubi glebę kwaśną, której odczyn pH wynosi poniżej 5. Idealne miejsce dla borówki to stanowisko ciepłe, słoneczne i zaciszne. Krzewy można z powodzeniem uprawiać zarówno w przydomowym ogródku jak i na polu.

Reklama

Dzięki różnorodności odmian borówki dostępnych w Polsce, o różnych terminach owocowania, możemy cieszyć się jej owocami praktycznie od początku astronomicznego lata do początku astronomicznej jesieni lub nawet nieco dłużej.W Polsce znane są odmiany borówkiamerykańskiej, takie jak:

wczesne odmiany borówki amerykańskiej , np. Spartan, Earliblue, Duke czy Toro;

, np. Spartan, Earliblue, Duke czy Toro; odmiany średnio wczesne borówki , jak Chandler, Drapper, Bluegold czy Bluecrop;

, jak Chandler, Drapper, Bluegold czy Bluecrop; późne odmiany borówki, takie jak Elliot, Brigitta, Liberty, Nelson czy Aurora.

Każda z wyżej wymienionych odmian borówki owocuje w innym terminie. Wczesne odmiany borówkiamerykańskiej wydają owoce najwcześniej - od końca czerwca do pierwszych trzech tygodni lipca. Odmiany średnio wczesne dają owoce od końca lipca do prawie końca sierpnia. Natomiast odmiany późne owocują jako ostatnie, od sierpnia do końca września lub nawet do początku października.

Szkodniki atakujące borówkę amerykańską

Szkodniki na borówce amerykańskiej pojawiają się od początku sezon wegetacyjnego. Powodują one uszkodzenia pąków kwiatowych czy też deformacje liści. Co istotne, osłabiają one wzrost oraz rozwój krzewów borówki i tym samym obniżają ilość i jakość plonów. Szkodniki najczęściej atakujące krzewyborówki to:

mszyce

muszka plamoskrzydła

zwójki liściowe

piędzik przedzimek

opuchlak truskawkowiec

pryszczarek borówkowiec

szpeciel pączkowy borówki

wciornastek ryżówek.

Uprawiając borówkęamerykańską warto ją zabezpieczyć przed szkodnikami. Jeśli jednak na naszym krzewie borówki pojawili się już nieproszeni goście, wówczas zanim skorzystamy z gotowych oprysków, możemy spróbować zwalczyć szkodniki domowymi sposobami.

Borówka amerykańska: Oprysk warzywny na szkodniki

Jeśli na twoich borówkachamerykańskich pojawiły się uciążliwe gąsienice, mamy skuteczny sposób na ich zwalczenie. Przygotowanie warzywnego oprysku może pomóc pozbyć się tych szkodników. Wystarczy kilka prostych składników i kilka dni oczekiwania, aby stworzyć preparat, który ochroni twoje krzakiborówki przed tymi nieproszonymi gośćmi.

Jak podaje portal Deccoria.pl, do przygotowania opryskuwarzywnego potrzebne nam będą dwa wiadra. Do pierwszego wsypujemy 200 g pokrojonej w plastry cebuli - nie musimy jej obierać. Zaś do drugiego dodajemy 200 g pokrojonego czosnku wraz z łupiną. Następnie nalewamy do każdego wiadra po 10 litrów wody. Tak przygotowane roztwory przykrywamy warstwą gazy i pozostawiamy preparaty w ciemnym miejscu na 5 dni. Po upływie tego czasu możemy stosować oba opryski naprzemiennie.

Opryskiwanie krzewów borówki opryskiem warzywnym

Opryskiwanie borówki amerykańskiej wykonujemy w suchy i ciepły dzień, najlepiej wieczorem. Warzywneopryski pomogą chronić krzaki przed atakiem grzybów i innymi szkodnikami. Warto również wiedzieć, że oprysk z cebuli sprawdza się nie tylko w przypadku borówek, ale także niektórych innych roślin, takich jak pomidory, ogórki czy papryka. Natomiast oprysk z czosnku działa odstraszająco na komary i kleszcze.