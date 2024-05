Tulipany - symbol wiosny

Tulipany są roślinami cebulowymi i należą do rodziny liliowatych. Istnieją setki gatunków i tysiące ich odmian, ale wszystkie mają dosyć podobne wymagania dotyczące uprawy i pielęgnacji.

Rośliny te mają prostą i sztywną łodygę oraz szarozielone, duże liście. Największą ich ozdobą są oczywiście kwiaty, które mogą mieć gładkie lub postrzępione płatki. Wyjątkowo zachwyca mnogość ich kolorów. Pojedyncze kwiaty mogą mieć jeden, dwa, a nawet wiele barw. Najpopularniejsze ich kolory to żółty, różowy, pomarańczowy i czerwony.

Tulipany zakwitają już na początku wiosny – w marcu lub kwietniu - i dzięki temu uznawane są za jeden z jej symboli. Często wręczane są z okazji Dnia Kobiet oraz ozdabiają stoły w czasie Wielkanocy. Z powodzeniem możemy cieszyć się ich pięknem w naszych ogrodach, ponieważ ich uprawa nie jest trudna.

Co robić z tulipanami po przekwitnięciu?

Tulipany kwitną krótko – zazwyczaj jedynie kilkanaście dni w roku. Później przestają cieszyć nasze oczy. Po przekwitnięciu płatki kwiatów opadają, a łodygi się pochylają. Co robić z tulipanami po przekwitnięciu? Wiele osób od razu ścina całe rośliny. Okazuje się jednak, że to błąd.

Po opadnięciu wszystkich płatków tulipanów, należy usunąć słupek i torebki nasienne, które znajdują się na końcu pędu kwiatowego. Zabieg ten nazywa się ogławianiem. Można go przeprowadzić poprzez wyłamanie odpowiednich części rośliny palcami lub obcięcie ich nożycami bądź sekatorem. Dopiero po kilku tygodniach od przekwitnięcia, a więc zazwyczaj w czerwcu, zaczynają zamierać naziemne części tulipanów, czyli liście i pędy. Oznacza to, że rośliny przechodzą w stan letniego odpoczynku. Do tego czasu warto podlewać kwiaty. Pozwala to utrzymać przy życiu ich cebulki oraz zapewnia im właściwą regenerację. Dzięki temu będą nadawały się do wykorzystania w kolejnym roku.

Kiedy nastąpi wspomniane obumieranie naziemnych części, można przystąpić do wykopywania cebulek tulipanów z ziemi. Można to robić zazwyczaj już od czerwca. Po wykopaniu cebulki najlepiej oczyścić i delikatnie osuszyć w naturalny sposób, a następnie umieścić je w pojemniku lub skrzynce wysypanej piaskiem bądź torfem. Następnie należy przenieść je do ciemnego, suchego, przewiewnego i umiarkowanie chłodnego miejsca (np. do suchej piwnicy lub garażu).

Dlaczego warto wykopywać cebulki tulipanów po przekwitnięciu?

Wysuszenie i odpowiednie warunki przechowywania są niezbędne, aby wykopane cebulki tulipanów nie zgniły i w dobrej kondycji dotrwały do jesieni. Wówczas bowiem należy ponownie posadzić je do gruntu. Przed przystąpieniem do tego zabiegu warto wszystkie je dokładnie obejrzeć. Do sadzenia nadają się tylko zdrowe cebulki, a więc te pozbawione pleśni czy uszkodzeń.

Wykopanie cebulek tulipanów po zakończonym okresie kwitnienia pozwoli im odpowiednio odpocząć. Dzięki temu tulipany, które z nich później wyrosną, będą bujnie kwitły i zachwycały swoimi kolorami. Ponadto staną się bardziej odporne na choroby i ataki szkodników.