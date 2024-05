Uprawa paproci jest dosyć łatwa jednak warto wiedzieć o kilku kwestiach, takich jak nasłonecznienie czy podlewanie, by prawidłowo się rozwijała.

Jak dbać o paprotkę?

Odpowiednia pielęgnacja paproci obejmuje zapewnienie jej właściwych warunków dotyczących m.in. gleby, nasłonecznienia i podlewania. Co to dokładniej oznacza?

Reklama

Reklama

Paproć preferuje żyzną, przepuszczalną ziemię o lekko kwaśnym odczynie. Warto dodać do niej mieszankę ziemi z torfem, piaskiem, próchnicą lub wybrać w sklepie specjalne podłoże dla paproci.

Kolejną ważną kwestią jest odpowiednie nasłonecznienie. Paprocie doskonale rosną przy rozproszonym świetle – tak jak w naturalnym środowisku, gdy spotkać możemy je głównie w otoczeniu drzew, które chronią je przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. W przypadku paproci mocno nasłonecznione stanowisko może doprowadzić do poparzenia liści. Z tego względu optymalna temperatura dla paproci to ok. 20-25 stopni Celsjusza latem i ok. 18-20 stopni zimą. Rośliny te nie lubią też przeciągów ani ustawiania ich w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. grzejnik.

W przypadku paproci istotne jest również ich podlewanie. Latem należy podlewać paproć co najmniej 2-3 razy w tygodniu zaś zimą – nawet raz w tygodniu. Warto też zraszać roślinę raz na jakiś czas, ponieważ rosną one w klimacie tropikalnym i lubią wysoką wilgotność. Paproć najlepiej jest podlewać odstaną wodą w temperaturze pokojowej. Można również wstawić pojemnik z ziemią do naczynia z wodą.

Reklama

Co zrobić, by paproć bujnie rosła?

Nasłonecznienie, odpowiednie podłoże czy podlewanie są niezwykle istotne dla rozwoju rośliny. Można jednak dodatkowo wspomóc jej wzrost dzięki nieoczywistym, ale nad wyraz skutecznym sposobom! Takim właśnie jest dodanie do ziemi… fusów z kawy.

Paproć to roślina kwasolubna. Z tego względu preferuje ona podłoże o kwaśnym pH, co sprawia, że fusy z kawy są dla niej idealnym dodatkiem. Dlaczego fusy z kawy są tak dobrym nawozem do paproci? Głównie dlatego, że zawierają takie pierwiastki jak azot, fosfor, magnez, potas i miedź, które nie tylko odżywiają roślinę, ale także działają korzystnie na jej wzrost. Na dodatek fusy z kawy mogą chronić rośliny przed szkodnikami, grzybami. Poprawiają także strukturę gleby, rozluźniając ją i zwiększając jej chłonność.