Borówka amerykańska: Co to za roślina, jakie ma wymagania uprawowe, kiedy owocuje?

Borówka amerykańska to wieloletni krzew, który może osiągać nawet 2-2,5 metra wysokości i wydawać plony przez kilkadziesiąt lat. Aby jednak co roku uzyskać zadowalające, duże zbiory, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja.

Borówka amerykańska kwitnie na wiosnę, od kwietnia do maja. Preferuje kwaśną glebę o pH poniżej 5, a najlepiej rośnie w miejscach ciepłych, słonecznych i zacisznych. Krzewy można uprawiać zarówno na polu, jak i w przydomowym ogródku.

Roślina ta zyskała ogromną popularność w Polsce dzięki smacznym owocom, przypominającym smakiem jagody leśne, ale znacznie większym. Ciemnoniebieskie owoce borówki są bogate w antyoksydanty i witaminy. Dzięki różnorodności odmian dostępnych w Polsce, możemy cieszyć się ich dostępnością praktycznie od początku lata do początku jesieni.

W Polsce znane są różne odmiany borówkiamerykańskiej, takie jak:

Wczesne odmiany, np. Duke, Earliblue, Spartan, Toro;

Odmiany średnio wczesne, jak Draper, Bluegold, Bluecrop;

Późne odmiany, takie jak Elliot, Brigitta, Aurora.

Każda z tych odmian wydaje owoce w innym terminie. Wczesne odmiany owocują najwcześniej, od końca czerwca do połowy lipca. Odmiany średnio wczesne dają owoce od końca lipca do końca sierpnia, natomiast późne odmiany owocują od sierpnia do końca września lub nawet do początku października.

Kiedy zakwaszać ziemię pod borówką amerykańską?

Zakwaszanie gleby jest kluczowe dla zdrowego wzrostu tej rośliny, ponieważ borówka amerykańska preferuje kwaśne podłoże. Już przed posadzeniem krzewów borówki warto odpowiednio przygotować glebę. Bowiem rośliny kwasolubne, takie jak borówka, nie będą rosły tak jak powinny, gdy podłoże będzie miało pH obojętne lub zasadowe. Ponadto warto regularnie monitorować odczyn gleby oraz zakwaszać ją w miarę potrzeby. To pozwoli na utrzymanie optymalnych warunków wzrostu borówki.

Wczesna wiosna oraz późna jesień to dobre okresy na stosowanie zakwaszaczy. Bowiem wówczas gleba jest zazwyczaj wilgotna, a to ułatwia mieszanie tych preparatów z ziemią. Warto pamiętać, że zakwaszanie gleby jest procesem stopniowym. Istotne jest monitorowanie odczynu PH podłoża by nie uzyskać gleby zbyt kwaśnej.

Czym zakwaszać ziemię pod borówką amerykańską?

Oto kilka skutecznych metod zakwaszania gleby pod borówkąamerykańską:

Siarczan amonu - to nawóz zakwaszający, idealny do roślin kwasolubnych. Preparat ten zmieni odczyn pH naszej gleby właściwie najszybciej ze wszystkich dostępnych na rynku środków.

- to nawóz zakwaszający, idealny do roślin kwasolubnych. Preparat ten zmieni odczyn pH naszej gleby właściwie najszybciej ze wszystkich dostępnych na rynku środków. Siarka. Siarka również idealnie nadaje się do zakwaszania gleby, w której rosną rośliny kwasolubne. W przeciwieństwie do siarczanu amonu siarka działa dłużej i potrzebuje więcej czasu do zakwaszenia gleby. Bowiem wolno rozpuszcza się w wodzie.

Warto pamiętać, że stosując gotowe preparaty takie jak wyżej wspomniane: siarczan amonu i siarka, należy kierować się zaleceniami podanymi na opakowaniu przez producenta.