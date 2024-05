Chwasty to najgorszy wróg wszystkich tych, którzy uprawiają ogródek. Nie tylko konkurują z roślinami o składniki odżywcze, wodę i światło słoneczne wpływając na ich rozwój, zdrowie i wydajność. Na dodatek szybko się rozprzestrzeniają. Jakie są skuteczne sposoby na chwasty i co zrobić żeby nie rosły chwasty? Są na to sposoby!