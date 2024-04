Pozostałości po zaparzeniu kawy są cennym surowcem, który możemy wykorzystać na wiele sposobów. Oto kilka z nich!

Fusy z kawy jako nawóz

Fusy po kawie są bogate w takie składniki jak azot, fosfor i potas, co sprawia, że są idealnym dodatkiem do kompostu lub jako bezpośredni nawóz dla roślin – zarówno ogrodowych, jak i doniczkowych. Oprócz tych pierwiastków zawierają również takie wartościowe dla flory elementy jak magnez, wapń, żelazo oraz cynk. Dodając fusy do gleby możemy również poprawić jej pH, dzięki czemu rośliny rosną i wyglądają dużo lepiej.

Zawarte w fusach substancje uwalniają się powoli. Ponadto, fusy spulchniają ziemię, spowalniają jej wysychanie i neutralizują wapń obecny w wodzie kranowej. Pod jakie rośliny można stosować fusy po kawie? Z kawy mogą skorzystać rośliny lubiące kwaśną glebę. Są to m.in. róże, jagody, borówki, azalie, marchew, rzodkiewki, rododendrony, hortensje, kapusta, lilie i ostrokrzew. Tego typu naturalny nawóz należy stosować również do takich gatunków kwasolubnych jak wrzosy i storczyki. Skorzystać mogą na nich również pomidory, truskawki, buraki, koniczyna, lucerna oraz rośliny strączkowe, paprocie, skrzydłokwiat, kaktusy i krotony. W ogrodnictwie fusy z kawy można wykorzystać do sporządzenia odżywki do podlewania roślin lub stworzenia delikatnego zakwaszacza.

Kawa odstrasza szkodniki

Wiele owadów nie lubi kofeiny, która naturalnie występuje m.in. w takich roślinach jak kawa, herbata czy kakao. Istnieje nawet hipoteza, że kofeina pojawiła się w tych roślinach w drodze ewolucji jako obrona przed zjedzeniem. Wiele insektów i owadów unika roślin z kofeiną.

Z tego względu rozsypane fusy po kawie mogą pomóc odstraszyć szkodniki, takie jak ślimaki czy mrówki. Ich chropowata struktura i silny zapach działają jak naturalna bariera. Ponadto, intensywny zapach kawy nie jest atrakcyjny dla owadów, takich jak mrówki czy muszki owocówki, przez co unikają one miejsc, w których fusy są rozsypane. Jest to szczególnie istotne wiosną i latem, gdy otwieramy okna.

Fusy z kawy neutralizują zapachy

Fusy po kawie mogą działać jako naturalny neutralizator zapachów. Można je umieścić np. w lodówce lub innym miejscu, gdzie potrzebne jest pochłanianie nieprzyjemnych zapachów. Jak to działa?

Ziarna kawy zawierają olejki eteryczne i inne związki, które sprawiają, że ma intensywny aromat. Jednocześnie, związki te sprawiają, że kawa skutecznie pochłania inne zapachy. Porowata struktura fusów po kawie, lub otwartych ziaren kawy, sprawia, że gdy są wystawione na działanie powietrza, działa ona jak naturalny filtr, który wchłania i neutralizuje zapachy.

Świetnie sprawdza się umieszczenie małego naczynia z suchymi fusami w lodówce, ponieważ skutecznie pochłania zapachy pozostałości jedzenia czy innych silnych aromatów, np. cebuli lub czosnku. Na dodatek, kawa pozostawia po sobie delikatny, przyjemny aromat.

Peeling do ciała z fusów

Kawa to cenne źródło składników odżywczych i przeciwutleniaczy. Dzięki tym właściwościom fusy z kawy możemy zastosować do samodzielnego sporządzenia peelingu do ciała! Korzystnie wpłynie on na skórę, włosy i skórę głowy.

Kawa świetnie nadaje się do stworzenia peelingu do złuszczania skóry, leczenia trądziku i równoważenia poziomu pH. Ma bowiem właściwości antybakteryjne, dzięki którym może chronić przed drobnoustrojami. Fusy kawowe można wymieszać z olejem kokosowym lub innym olejem i… peeling z fusów kawy gotowy!

Fusy można zastosować również do aromaterapii - dodając je do wosku i tworząc świece o zapachu kawy. Dodają świecom tekstury i aromatu zastępując drogie, aromatyczne olejki ze sklepu. Świetnie nadają się także do dekoracji gdy są ułożone warstwowo w świecach, a gdy świece się palą, fusy uwalniają bogate aromaty o zapachu kawy! Do dekoracji można również dodać całe ziarna kawy.