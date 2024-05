Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (zgodnie z normą PN-EN1860-1:2005), grill powinien być rozpalany za pomocą węgla lub brykietu drzewnego. Jakie są różnice między nimi?

Reklama

Gill na majówkę 2024: Różnice między brykietem a węglem drzewnym

Dwa najpopularniejsze materiały opałowe stosowane do rozpalania grilla to węgiel drzewny oraz brykiet. Mimo że są one używane w równym stopniu, to znacząco się od siebie różnią – nie tylko pod względem wyglądu.

Węgiel drzewny jest produktem otrzymywanym poprzez proces suchej destylacji drewna. Jak sugeruje sama nazwa, jest to węgiel pozyskiwany z drewna. W porównaniu do samego drewna węgiel drzewny charakteryzuje się około trzykrotnie większą wydajnością energetyczną. Natomiast brykiet to sprasowane paliwo stałe o drobnoziarnistej strukturze, często zawierające lepiszcze. Istnieją różne rodzaje brykietów, w zależności od materiału użytego do produkcji, takich jak brykiet ze słomy, brykiet z biomasy czy brykiet z węgla drzewnego.

Reklama

Reklama

Wady i zalety węgla drzewnego

Co do zalet węgla drzewnego, z pewnością jest to produkt bardziej naturalny niż brykiet, co sprawia, że jego użycie nie powinno mieć negatywnego wpływu na smak potraw. Węgiel drzewny zazwyczaj również pozostawia mniej popiołu niż brykiet. Ponadto charakteryzuje się wysoką temperaturą i zwykle szybszym rozpaleniem w porównaniu do brykietu.

Warto jednak zaznaczyć, że węgiel drzewny ma także pewne wady. Jest on bardziej podatny na szybkie wypalanie się, co oznacza konieczność częstszego dokładania go do ognia. Dodatkowo węgiel drzewny często ma nieregularny kształt, co utrudnia równomierne rozmieszczenie go w grillu.

Wady i zalety brykietu

Największą korzyścią z użycia brykietu jest prawdopodobnie jego dłuższy czas palenia w porównaniu do węgla drzewnego. W większości przypadków brykiet ma regularny kształt, co ułatwia równomierne rozmieszczenie go w grillu.

Niestety, brykiet z węgla drzewnego często nie jest pozbawiony wad. Produkty niższej jakości, zawierające niezdrowe chemiczne dodatki, mogą negatywnie wpłynąć na smak przygotowywanych potraw na grillu. Ponadto rozpalenie tego rodzaju paliwa może zająć więcej czasu niż w przypadku węgla drzewnego.

Węgiel drzewny czy brykiet. Co wybrać na majówkę 2024?

Węgiel drzewny jest polecany osobom, które preferują wyższe temperatury podczas grillowania, ponieważ generuje on większe ciepło niż brykiety.

Jeśli planujesz grillować na grillu węglowym dania wymagające wysokich temperatur, zaleca się używanie węgla drzewnego, który może osiągnąć nawet 700 stopni Celsjusza. Jest to szczególnie przydatne dla tych, którzy się spieszą, ponieważ węgiel drzewny zazwyczaj zapala się w ciągu 25-30 minut i jest gotowy do użycia. Niestety, jego wadą jest krótszy czas palenia w porównaniu z brykietami. Dlatego wieczorem przy grillu warto mieć większe zapasy węgla drzewnego i regularnie go uzupełniać.

W skrócie węgiel drzewny oferuje wyższe temperatury, ale krótszy czas palenia w porównaniu z brykietami. Brykiety natomiast palą się dłużej, ale osiągają niższe temperatury i są trudniejsze do rozpalenia. Jeśli planujesz dłuższe grillowanie, brykiety mogą być lepszym wyborem.