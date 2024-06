Różaneczniki często są także nazywane rododendronami. Mogą przybierać różne formy i występować jako krzewinki, krzewy, a nawet drzewa. Kwiaty różaneczników przybierają barwy od białych po ciemnoczerwone. Okres kwitnienia przypada na przełom maja i czerwca. Stosując się do prostych wskazówek dotyczących pielęgnacji możemy stworzyć im idealne warunki do bujnego kwitnienia.

W jakiej glebie posadzić różaneczniki?

Różaneczniki najlepiej czują się w przepuszczalnych, zwięzłych glebach, które utrzymują wilgoć. Ważne jest zapewnienie im odpowiednio kwaśnego podłoża o pH 4,5-5,5 (z wyjątkiem różaneczników z grupy Inkarho). Idealne podłoże powinno być bogate w próchnicę i mieć odpowiednią kwasowość. Aby osiągnąć właściwe pH, można dodać torf, kompost z liści czy specjalne podłoże dla roślin kwasolubnych.

Jak sadzić różaneczniki?

Zanim zabierzemy się za sadzenie nowego krzewu różanecznika, warto przygotować go odpowiednio do nowego środowiska. Najpierw należy wyjąć krzew z doniczki i umieścić go na około 25 minut w wiaderku z wodą. To sprawi, że korzenie łatwiej zaadaptują się w nowej glebie. Po namoczeniu, zanim wsadzimy roślinę do gleby, warto delikatnie rozluźnić bryłę korzeniową, by korzenie mogły się lepiej rozprzestrzenić. Pamiętaj też o tym, że różaneczniki najlepiej rosną na stanowiskach zacienionych.

Nawożenie różaneczników – jaki nawóz wybrać?

Różaneczniki wymagają regularnego nawożenia, aby dostarczyć im niezbędnych składników odżywczych. Najlepiej nawozić je dwa razy do roku - w okolicach kwietnia i lipca. Do nawożenia powinno się zastosować specjalne nawozy przeznaczone dla roślin kwasolubnych, które zawierają odpowiednie proporcje azotu, fosforu i potasu. Unikajmy nawozów zawierających wapń, który może podnieść pH gleby.

Podlewanie różaneczników

Różaneczniki należy podlewać regularnie, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim. Najlepiej podlewać je rano lub wieczorem, unikając lania wody na liście. Do podlewania należy używać deszczówki lub miękkiej wody wodociągowej. Ważne jest, aby nie dopuścić do przesuszenia gleby, ale również unikać jej nadmiernego podlewania.

Przycinanie różaneczników

Różaneczniki nie wymagają dużego przycinania. Po przekwitnięciu można jedynie usunąć przekwitłe kwiaty i nadłamane lub chore pędy. Mocne cięcie różaneczników należy przeprowadzać jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. po przemarznięciu.

Przygotowanie różaneczników do zimy

W okresie jesiennym najlepiej podsypać różaneczniki kompostem lub dużą ilością kwaśnego torfu i kory dekoracyjnej. Warstwa mulczu o wysokości około 5 cm pomoże utrzymać wilgoć w glebie, chronić korzenie przed mrozem i dostarczyć roślinom dodatkowych składników odżywczych.