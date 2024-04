Opuchlak potrafi panoszyć się na warzywnych grządkach i rabatach. Problem z tymi małymi, czarnymi chrząszczami mają nawet osoby, które hodują kwiaty w blokach. Najczęściej występującymi odmianami opuchlaków w Polsce są:

truskawkowiec,

rudonóg, pstrokacz,

lilakowiec.

Dorosłe osobniki żerują na liściach, a larwy, które dorastają pod ziemią, uszkadzają korzenie i bulwy roślin, co przyczynia się do ich usychania. Sprawdź, jakie gatunki są ich przysmakami i co zrobić, żeby zwalczyć szkodniki.

Jakie rośliny najczęściej atakują opuchlaki?

Opuchlaki to niewielkie chrząszcze z twardym pancerzykiem, które składają swojej jaja w glebie. Mogą to robić na grządkach, ale potrafią też rozmnażać się na balkonach i tarasach. Wdrapują się po ścianach nawet na wysokie kondygnacje i szukają dogodnych miejsc do złożenia jaj w donicach z kwiatami.

Następnie z jaj wylęgają się larwy, które potem zmieniają się w poczwarki. Dorosłe osobniki wychodzą z ziemi w maju i czerwcu. Najczęściej żyją od roku do dwóch lat.

Wygłodniałe opuchlaki żerują na liściach i młodych pędach (robią to głównie nocą). Czasami podjadają też pąki kwiatowe. Najbardziej smakują im azalie, różaneczniki, hortensje i rododendrony, ale zadowolą się też innymi listkami – np. tymi z truskawek.

Jak pozbyć się larw opuchlaków?

Aby latem uniknąć inwazji opuchlaków, warto działać, zanim szkodniki wyjdą spod ziemi. Aby pozbyć się poczwarek, zastosuj chemiczne repelenty albo preparaty z bakteriami i nicieniami, które są szkodliwe dla opuchlaków, ponieważ tworzą niekorzystne środowisko do rozwoju larw pod ziemią.

Środkami ochronnymi obowiązkowo spryskaj glebę wczesną wiosną i powtórz ten zabieg jesienią ze względu na różne stadia rozwojowe szkodników. Dorosłe osobniki mogą przed wyjściem na powierzchnię złożyć w ziemi wiele jaj, z których za rok wyklują się kolejne opuchlaki.

Jak walczyć z dorosłymi osobnikami w ogrodzie?

Jeżeli zauważysz na balkonie albo w ogrodzie inwazję opuchlaków, zacznij od dokładnego przeglądu stanu roślin. Dorosłe szkodniki warto spróbować usunąć za pomocą pułapek monitorujących. Możesz też usuwać szkodniki ręcznie, kiedy wieczorami wychodzą z ukrycia lub z samego rana, kiedy są jeszcze dosyć aktywne.

Pomocny będzie mały pojemniczek wypełniony gałązkami cisa albo smakowitymi dla opuchlaka listkami, którego go zwabią do środka. Na unicestwienie szkodników pomóc mogą także chemiczne mieszanki (bezpieczne dla upraw) ze sklepu ogrodniczego.

Opuchlaki nie lubią niektórych zapachów, dlatego spróbuj je odstraszyć opryskiem z wrotyczu. Jeżeli to możliwe, przesadź niektóre rośliny doniczkowe, dokładnie przeglądając korzenie. Jeżeli znajdziesz w glebie niewielkie żółte kuleczki, które przypominają ziarenka nawozu, to znak, że opuchlaki zostawiły w niej swojej jaja!