Pielęgnacja hortensji

Hortensje (Hydrangea) to znane, piękne krzewy ozdabiające wiele polskich ogrodów. Polacy chętnie sadzą je w swoich ogrodach i trudno się dziwić. Bowiem w odpowiednich warunkach pielęgnacyjnych te krzewy prezentują się przepięknie.

Hortensje charakteryzują się efektownymi kwiatami, zebranymi w okazałe kwiatostany. Kwiaty tych roślin mogą być białe, niebieskie, różowe lub czerwone. Rośliny te występują zazwyczaj w postaci niewysokich krzewów, choć mogą przyjmować także formę niewielkich drzew lub pnączy.

Wiele gatunków i odmian hortensji jest uprawianych jako rośliny ozdobne w różnych regionach świata. Najbardziej popularne w Polsce rodzaje hortensji to: hortensja bukietowa, hortensja ogrodowa oraz hortensja krzewiasta. Każda z nich wygląda inaczej, głównie jeśli chodzi o wygląd kwiatostanów czy wysokość rośliny. Poszczególne odmiany hortensji mają też nieco inne wymagania pielęgnacyjne. Każda z odmian ma także swój niepowtarzalny urok i może stanowić piękną ozdobę w ogrodzie - pod warunkiem, że będzie odpowiednio pielęgnowana. I to właśnie pielęgnacja hortensji, w tym ich nawożenie, jest jednym z kluczowych elementów, by rośliny te pięknie kwitły i zdobiły nasz ogród.

Nawożenie hortensji: Kiedy i czym nawozić hortensję?

Zanim przystąpimy do nawożenia hortensji warto pamiętać, aby zachować umiar. Bowiem hortensje, które zdrowo rosną i ładnie wyglądają, wymagają jedynie bardzo lekkiego nawożenia. Oczywiście zupełnie inaczej jest w przypadku krzewów, po których widać skutki niedoboru składników odżywczych. Wówczas takie rośliny należy bardziej wspomóc nawozami.

Nawożeniehortensji należy rozpocząć wczesną wiosną w okresie marca lub kwietnia. Zalecane jest stosowanie nawozów przez cały okres kwitnienia tych roślin. Wiosną i latem, które to są okresem intensywnego wzrostu i kwitnienia hortensji, zaleca się stosowanie nawozówpłynnych co 1-2 tygodnie albo nawozówgranulowanych co 1 lub 2 miesiące.

Natomiast nawozy mineralne bogate w azot pobudzający rośliny do wzrostu powinniśmy stosować najpóźniej do końca sierpnia. W okresie letnio-jesiennym, od końca sierpnia do października, można stosować również nawozy fosforanowo-potasowe z małą zawartością azotu. Powodują one zawiązywanie pąków kwiatowych na następny rok, a także wzmacniają odporność krzewów hortensji na mróz. Poza tym późną jesienią warto zastosować również nawozy organiczne takie jak kompost lub obornik.

Wśród nawozów nadających się do hortensji wyróżniamy takie rodzaje jak:

nawozy organiczne , czyli naturalne (takie jak kompost obornik czy biohumus) oraz

, czyli naturalne (takie jak kompost obornik czy biohumus) oraz nawozymineralne, które występują w formie płynnej, granulowanej lub w formie żelu. W przypadku hortensji zazwyczaj stosowane są nawozy granulowane oraz nawozy płynne i rozpuszczalne w wodzie.

Odżywka dla hortensji z fusów po kawie i gorczycy

Poza gotowymi nawozami dostępnymi w sklepach, możemy wykorzystać domowy sposób i samemu przygotować nawóz dla tych pięknych roślin. Wystarczą składniki, które znajdziemy w naszym domu. Odżywka z fusów po kawie oraz gorczycy to idealny sposób na pięknie kwitnące krzewy hortensji.

Odżywka ta jest bogata w azot, fosfor oraz potas. Są to pierwiastki niezbędne do prawidłowego wzrostu i kwitnienia hortensji. Ponadto fusy po kawie sypanej zakwaszają glebę. A to bardzo sprzyja krzewom hortensji. Bowiem podłoże o odczynie kwaśnym mieszczącym się w zakresie między 4,5 a 6,5 to podłoże, które hortensje lubią najbardziej.

Jak przygotować odżywkę z fusów po kawie i gorczycy?

Do przygotowania tej odżywki będziemy potrzebować:

5 litrów wody

1 szklankę świeżych lub suszonych fusów po kawie sypanej

0,5 szklanki gorczycy białej

0,5 szklanki kompostu.

Na początek przygotowujemy wodę i dodajemy do niej fusy oraz gorczycę. Całość gotujemy na wolnym ogniu przez około 15 minut. Wyłączamy kuchnię i zostawiamy do wystudzenia. Chłodny wywar odcedzamy. Na zakończenie dodajemy szklankę kompostu i całość dokładnie mieszamy.

Jak stosować nawóz z fusów i gorczycy pod hortensje?

Jeżeli potrzebujemy większej ilości nawozu to zachowując te same proporcje, możemy przygotować 10 lub 15 litrów. Przygotowaną przez nas mieszankę rozcieńczamy z wodą (najlepiej z wodą deszczową, a jeżeli nie mamy deszczówki, to wodą odstaną, miękką) w proporcji 1:1.

Hortensjepodlewamy tym nawozem po wiosennym cięciu, jeszcze przed ich kwitnieniem. Nawożenie powtarzamy także w okresie wegetacji. Wówczas stosujemy nawóz co 2-3 tygodnie. Ma to na celu wzmocnienie roślin oraz wydłużenie ich okresu kwitnienia.