Hortensja: Piękny krzew ozdobny do twojego ogrodu

Hortensje (Hydrangea) to popularne krzewy o różnokolorowych, imponujących kwiatostanach. Odpowiednio pielęgnowane krzewyhortensji wyglądają naprawdę pięknie. Te wyjątkowe rośliny ozdobne występują w wielu gatunkach i odmianach, które różnią się między sobą formą, kolorem kwiatów i wymaganiami pielęgnacyjnymi. Hortensje występują zazwyczaj w postaci niewysokich krzewów, jednak mogą przyjmować także formę niewielkich drzew lub pnączy.

Hortensje charakteryzują się efektownymi kwiatami, które często tworzą okazałe kwiatostany. Składają się one z setek, a nawet tysięcy pojedynczych kwiatów. Kwiaty hortensji mogą być białe, różowe, niebieskie lub czerwone, zaś ich barwa może zmieniać się w zależności od odczynu gleby. I tak na glebie o odczynie pH obojętnym lub zasadowym hortensje zwykle kwitną na różowo, podczas gdy w glebie kwaśnej lub zawierającej jony glinu ich kwiaty stają się niebieskie.

Najbardziej popularne w Polsce rodzaje hortensji to: hortensja bukietowa, hortensja ogrodowa i hortensja krzewiasta. Każda z tych odmian ma nieco inne wymagania pielęgnacyjne. Hortensja bukietowa jest wyjątkowo odporna na chłód. Hortensja ogrodowa wymaga regularnego przycinania. Natomiast hortensja krzewiasta preferuje stanowiska o umiarkowanej wilgotności. Odpowiednia pielęgnacja, dostosowana do specyficznych potrzeb każdej odmiany, pozwala cieszyć się ich niepowtarzalnym urokiem i uczynić z nich prawdziwą ozdobę ogrodu.

Dlaczego liście hortensji żółkną?

Jakie są przyczyny żółknięcia liści hortensji? Jedną z przyczyn może być poparzenie przez słońce. Jeżeli hortensja rośnie na stanowisku bardzo słonecznym, to nie jest to dla niej najlepsza opcja. Natomiast, jeżeli liście hortensji najpierw bledną, a potem żółkną, jest to oznaka chlorozy - choroby spowodowanej niewłaściwym odczynem podłoża, w którym rośnie roślina.

Czym jest chloroza liści hortensji? Chloroza liści jest to proces żółknięcia blaszki liściowej. Charakterystyczne jest to, że same nerwy widoczne na liściu pozostają zielone. Liście hortensji żółkną na skutek braku chlorofilu - czyli zielonego barwnika występującego u roślin. Do najczęstszych przyczyn występowania chlorozy zaliczyć można niedobór składników pokarmowych. Zazwyczaj jest to azot czy żelazo. Gdy zauważymy, że liście naszych krzewów hortensje zaczynają żółknąć, na początek sprawdźmy odczyn pH gleby. Idealna ziemia do hortensji to taka o odczynie pH równym 5,5-6,0, czyli jest to gleba lekko kwaśna. Odczyn powyżej pH obojętnego, wynoszącego 7, może prowadzić do różnych chorób tych krzewów.

Co zrobić, gdy hortensji żółkną liście?

Gdy u naszych krzewów hortensji zauważymy chlorozę, wówczas pierwsze, co powinniśmy zrobić, to sprawdzić, czy podłoże nie ma zbyt wysokiego odczynu pH. Problem jest o tyle istotny, że zbyt zasadowy odczyn gleby, w którym rośnie hortensja, jest niekorzystny. Powoduje on bowiem, że nawet jeżeli jest ona zasobna w składniki pokarmowe, takie jak azot czy żelazo, to nasz krzew nie będzie w stanie ich pobrać. W takim przypadku: