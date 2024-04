Azalie to krzewy z rodziny wrzosowatych i zarazem wyjątkowe ozdoby naszych ogrodów. Niestety, zdarza się, że azalie nie kwitną tak, jak byśmy tego oczekiwali – mimo naszej pielęgnacji. Dlaczego azalie nie kwitną?

Dlaczego azalia nie kwitnie?

Krzewy azalii pozbawione kwiatów to smutny widok. Przyczyn może być kilka. Poniżej przedstawiamy najczęstsze z nich.

Złe podłoże

Za słabe kwitnienie azalii (lub jego całkowity brak) mogą odpowiadać złe warunki glebowe. Azalie ogrodowe wymagają gleby lekkiej i przepuszczalnej o odczynie kwaśnym (pH 4,5-5,0). Podłoże powinno być też bogate w materię organiczną.

Nieodpowiednie podlewanie

To, co zaburza proces formowania się pąków kwiatowych – a w rezultacie może doprowadzić do słabego lub całkowitego zahamowania kwitnienia – jest przesuszenie azalii latem. W okresach suszy należy umiarkowanie, ale regularnie podlewać krzewy azalii, przy czym najlepiej jest to robić rano lub wieczorem. Najlepiej jest używać do tego miękkiej wody ze stawu lub deszczówki.

Zbyt późne przycinanie

Również nieodpowiedni termin przycinania azalii może spowodować problemy z kwitnieniem azalii. Azalie wytwarzają pąki kwiatowe na kolejny sezon kilka tygodni po przekwitnięciu kwiatów w roku bieżącym. Przycinając nieumiejętnie krzewy azalii możemy niechcący usunąć wszystkie pąki, które… zamieniłyby się w kwiaty przyszłą wiosną. Dlatego najlepszym terminem przycinania azalii jest przełom marca i kwietnia.

Uszkodzenie pąków kwiatowych przez przymrozki

Niektóre z odmian azalii, np. azalie japońskie, są bardzo wrażliwe na przymrozki, przez co ich pąki kwiatowe mogą łatwo ulec uszkodzeniu wczesną wiosną lub jesienią. Niekorzystne dla nich jest również ocieplenie zimą, które rozbudza je ze spoczynku i nierzadko wywołuje rozwój pąków kwiatowych.

Jak wzmocnić azalie?

Odpowiednia pielęgnacja azalii doniczkowej obejmuje kilka ważnych elementów, jednym z nich jest stanowisko, które powinno być nasłonecznione lub lekko zacienione. Kolejny ważny aspekt to podłoże. W przypadku azalii należy dbać o to, by było stale wilgotne i kwaśne. Najlepiej jest zastosować specjalną ziemię do azalii lub innych roślin kwasolubnych.

Azalię doniczkową należy też nawozić, choć nie należy z tym przesadzać. Wystarczy zasilać krzew co 2-3 tygodnie. Warto wykorzystać do tego specjalny nawóz do azalii, roślin kwitnących lub wrzosowatych i zastosować go po podlaniu rośliny, a nie na suche podłoże.

Co zrobić, by azalia kwitła?

Istotnym czynnikiem, który ma duży wpływ na kwitnienie azalii jest usuwanie przekwitających kwiatostanów. Należy wyłamać je palcami, gdy krzewy zakończą kwitnienie i nie później niż do 3-4 tygodnie po kwitnieniu, by nie zdążyły zawiązać się nasiona. To właśnie pominięcie tego zabiegu może znacząco zmniejszyć liczbę nowych pąków kwiatowych w kolejnym sezonie.