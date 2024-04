Co odstrasza szczury? Domowe sposoby na pozbycie się gryzoni

Szczury chętnie zamieszkują nasze ogrody, garaże, domy, piwnice i strychy, czym wywołują w nas wstręt, a czasami nawet lęk i obawę. Niszczą elewację domu i jego fundamenty, gryzą kable, rury, przewody czy meble. Czynią szkody także w przechowywanych przez nas zapasach jedzenia. Ponadto obgryzają i zjadają wiele roślin w ogródkach. Mogą utrudniać nam codzienne życie, a do tego przenosić choroby niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia takie jak m.in. salmonelloza, tyfus, tularemia, leptospiroza, wścieklizna, włośnica, tasiemczyca. Szczególnie szkodliwe są pod tym względem ich odchody w przypadku, kiedy dostaną się do naszego jedzenia. Szczury sporadycznie w sytuacji zagrożenia, kiedy nie widzą drogi ucieczki, mogą ponadto zaatakować człowieka.

Częstą metodą walki z tymi gryzoniami są pułapki, odstraszacze i trutki. Są one jednak dosyć drogie, a ich używanie może być niebezpieczne. Istnieje jednak dużo domowych i skutecznych sposobów, dzięki którym możemy odstraszyć je z naszego domu czy ogrodu. Nie będziemy przy tym narażać siebie, swoich dzieci i zwierząt domowych na niepotrzebny kontakt ze szkodliwymi substancjami znajdującymi się w trutkach.

Rośliny odstraszające szczury

Jeśli zastanawiamy się, co odstrasza szczury, warto wiedzieć, że zwierzęta te mają wyjątkowo dobry węch, który wykorzystują do lokalizacji pożywienia oraz potencjalnego zagrożenia. Do walki z tymi gryzoniami warto więc wykorzystać zapachy, których nie lubią. Jednym z nich jest czarny bez – urokliwy krzew, który kwitnie na przełomie maja i czerwca. Wydziela wówczas piękny zapach, którego jednak szczury wyjątkowo nie lubią.

Ponadto w odstraszaniu tych gryzoni pomocne mogą okazać się również następujące rośliny:

bazylia,

dziewanna,

dziki rumianek,

oleander,

dzika mięta,

lawenda,

wilczomlecz

wrotycz,

szachownica cesarska,

nostrzyk.

Co odstrasza szczury w domu?

Uprawa konkretnych roślin w ogrodzie jest dobrym sposobem na szczury w tym miejscu. Co jednak zrobić, kiedy gryzonie zamieszkały w naszym domu? Na szczęście wówczas również istnieje wiele sposobów, które skutecznie je odstraszą.

Zacząć jednak należy od profilaktyki. W jej ramach unikać należy pozostawiania na wierzchu, w widocznych miejscach, jedzenia i jego resztek. Produkty spożywcze wyjątkowo przyciągają bowiem te gryzonie do naszego domu. Warto pamiętać również o regularnym wyrzucaniu śmieci i sprzątaniu. Poza tym należy zlokalizować miejsca, przez które zwierzęta te dostają się do budynku. Są to zazwyczaj niewielkie szczeliny lub dziury, które trzeba jak najszybciej bardzo dokładnie zalepić gipsem. Znajdują się one najczęściej blisko podłogi lub dachu.

W domu – podobnie jak w ogrodzie – szczury odstraszyć mogą nielubiane przez nie zapachy. W tym celu w miejscach ich wyjątkowej aktywności warto porozkładać ząbki czosnku, którego aromatu nie tolerują. Podobnie jak woni roztaczanej przez pieprz lub cytrynę. Tę ostatnią – przekrojoną na pół – również warto więc rozłożyć tam, gdzie gryzonie te pojawiają się najczęściej. Co ciekawe, im owoc ten bardziej spleśnieje, tym skuteczniej będzie odstraszał zwierzęta.

Podobny domowy odstraszacz na szczury można przygotować przy użyciu octu, którego zapachu również nie tolerują. Płynem najlepiej nasączyć gąbki i waciki lub rozlać go do niewielkich pojemniczków. Następnie tak przygotowane środki trzeba porozstawiać w miejscach, w których przebywają gryzonie.