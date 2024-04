Kwiaty jednoroczne z rodziny astrowatych, znane jako Cynie (Zinnia), często kojarzą nam się z nostalgicznymi wspomnieniami związanymi z wiejskimi ogrodami naszych babć. Pomimo upływu lat nie straciły swojej urody i popularności. Wciąż zachwycają, nie tylko ze względu na wyjątkową trwałość, ale także na wygląd.

Dzięki ich trwałości cynie świetnie sprawdzają się jako kwiaty cięte. Jednak decydując się na ich uprawę, ważne jest pamiętanie o ich specyficznych wymaganiach. Potrzebują one miejsca o ciepłej, słonecznej ekspozycji, a także żyznej, dobrze przepuszczalnej gleby o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym (pH 6,5-7,0). Regularne podlewanie jest niezbędne podczas uprawy cynii.

Jak siać cynie?

Nasiona cynii należy wysiewać w wilgotnym podłożu, pokrywając je cienką warstwą piasku. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, można skorzystać z zestawu do produkcji rozsad, który zapewnia optymalne warunki wzrostu roślin, bo działa jak mini szklarnia.

Pojemniki z nasionami należy umieścić w ciepłym i dobrze oświetlonym pomieszczeniu, gdzie temperatura nie spada poniżej 18 stopni Celsjusza. Kiełkowanie nasion zazwyczaj następuje szybko, zwykle w ciągu tygodnia. Gdy rośliny wykształcą pierwszą parę właściwych liści, należy je przesadzić do osobnych doniczek. Na stałe miejsce na zewnątrz rośliny powinno się wysadzić dopiero po ustaniu ryzyka nocnych przymrozków. Rozsada powinna osiągnąć wysokość od 10 do 20 cm, w zależności od odmiany.

Cynie można siać zarówno bezpośrednio do gruntu, jak i w formie rozsady. Jednak z racji, że nie są odporne na mróz, wysiew bezpośrednio do grządki powinno się planować dopiero na maj i czerwiec. Warto jednak pamiętać, że młode rośliny cynii często padają ofiarą ślimaków, dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem może być uprawa roślin na parapecie lub w szklarni.

Kiedy siać cynie?

W Polsce popularne są jednoroczne cynie, co oznacza, że każdego roku trzeba je ponownie wysiewać. Możemy samodzielnie przygotować rozsady w domu. Nasiona wysiewa się na rozsadę od marca do kwietnia, natomiast do gruntu siewki umieszcza się od połowy maja do lipca. Ponieważ cynie są wrażliwe na przymrozki, do gruntu sadzi się je dopiero po 20 maja.

Przed wystawieniem roślin na balkon lub przesadzeniem do gruntu, konieczne jest ich zahartowanie, czyli stopniowe przyzwyczajanie do niższych temperatur i intensywniejszych promieni słonecznych. Jak to zrobić? Proces aklimatyzacji trwa zwykle około 14 dni, więc na początku maja rośliny są wystawiane na zewnątrz, a na noc - chronione, na przykład poprzez okrywanie lub przenoszenie do domu.

Odmiany cynii

Cynia ozdobna jest rośliną z rodziny dyniowatych, cenioną za swoje estetyczne walory i łatwość hodowli. Niektóre odmiany cieszą się szczególną popularnością ze względu na swój wyjątkowy urok i często są wybierane przez ogrodników.

Cynia wytworna jest szczególnie popularna w uprawie w doniczkach, ponieważ osiąga niewielką wysokość - do 30 centymetrów. Jest to gatunek łatwy w pielęgnacji, doskonale nadający się dla początkujących ogrodników, którzy pragną urozmaicić swoje zielone kolekcje. Jej kwiaty występują w różnych kolorach, takich jak biały, różowy i czerwony, są stosunkowo małe, ale bardzo liczne.

Cynie chryzantemowe wyróżniają się mniejszą obfitością, lecz znacznie większymi kwiatostanami, mogącymi osiągać nawet 60 cm wysokości. Najpopularniejsze odmiany to: