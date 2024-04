Kowale bezskrzydłe – co to za owady?

Kowal bezskrzydły, kowal dwuplamek (Pyrrhocorisapterus), to gatunek pluskwiaka z rodziny kowalowatych. Pospolicie występuje on w naszym kraju. Jego potoczna określenie ”tramwajarz” nawiązuje do sposobu rozmnażania kowalabezskrzydłego. Otóż w czasie kopulacji samiec i samica łączą się ze sobą odwłokami, co wyglądem przypomina 2 złączone ze sobą wagoniki.

Jak wygląda kowal bezskrzydły? Jego ciało jest czerwone z charakterystycznymi czarnymi wzorami. Na odwłoku znajduje się czerwono-czarny wzór w formie m.in.: 2 czarnych okrągłych plamek oraz trójkąta. Ciało kowalabezskrzydłego ma długość około 1 cm. Kowal ma dość długie, czarne czułki. Jego ciemne odnóża są rozmiarami proporcjonalne do wielkości jego ciała. Zaś na pazurkach możemy zauważyć przylgi, czyli charakterystyczne powierzchnie czepne.

Czy kowal bezskrzydły ma skrzydła? Nazwa ”kowal bezskrzydły” jest nieco myląca. Bowiem o ile larwy kowalabezskrzydłego rzeczywiście zgodnie z nazwą nie posiadają skrzydeł, o tyle już osobniki dorosłe mają skrzydła. Jednak są one uwstecznione lub słabo rozwinięte. Z tego też powodu owady te nie mają zdolności latania.

Czy kowal bezskrzydły jest groźny dla nas i dla naszych roślin?

Na wiosnę możemy zauważyć pojawienie się dużych ilości tego owada. Czy kowalbezskrzydły stanowi jakiekolwiek zagrożenie? Owady te choć wyglądają na niebezpieczne ze względu na swoje kontrastujące ubarwienie oraz tworzenie dużych, z daleka widocznych skupisk, tak naprawdę nie stanowią żadnego zagrożenia ani dla ludzi, ani dla środowiska.

Kowal bezskrzydły pełni pożyteczną i ważną funkcję w ekosystemie. Owad ten żywi się przede wszystkim sokiem z owoców lipy i robinii akacjowej, i to właśnie przy tych drzewach najczęściej jest spotkany. Korzysta również z nasion opadłych na ziemię. Rzadziej żywi się owocami kasztanowca czy ślazu. Kowal może wyciągać soki również z opadłych owoców drzew owocowych, czy też żywić się sokiem skapującym z drzew w okresie wiosny, który to wypływa z uszkodzonych gałęzi czy pęknięć w korze. Nie pogardzi także martwymi owadami, tym samym przyczynia się do usunięcia martwych resztek. Zatem jakiekolwiek sposoby zwalczania tego owada w naszym ogrodzie zazwyczaj są zbędne.

Sposoby na kowale bezskrzydłe

Sporadycznie zdarza się, że obecność kowali w naszym otoczeniu może być uciążliwa. Choć zdania na temat jakiejkolwiek jego szkodliwości są podzielone, a owad ten z reguły jest uznawany za niezwykle pożyteczny i niegroźny, to jednak mogą być sytuacje, w których obecność całych grup kowalabezskrzydłego może nam przeszkadzać. Co wówczas zrobić? Aby pozbyć się tego owada możemy zastosować następujące sposoby:

Usuwanie pojedynczych owadów z domu. W sytuacji, gdy kowale bezskrzydłe wejdą do naszego domu, wówczas znalezione osobniki możemy wynieść na zewnątrz. Prawdopodobnie więcej się w nim nie pojawią;

W sytuacji, gdy kowale bezskrzydłe wejdą do naszego domu, wówczas znalezione osobniki możemy wynieść na zewnątrz. Prawdopodobnie więcej się w nim nie pojawią; Pułapki żelowe na insekty. Takie pułapki możemy umieścić wzdłuż ścieżek, którymi poruszają się kowale . Specjalny żel z pułapki wabi owady i jest dla nich śmiertelnie trujący. Dzięki niemu uzyskamy zmniejszenie populacji kowala bezskrzydłego ;

Takie pułapki możemy umieścić wzdłuż ścieżek, którymi poruszają się . Specjalny żel z pułapki wabi owady i jest dla nich śmiertelnie trujący. Dzięki niemu uzyskamy zmniejszenie populacji ; Insektycydy - czyli preparaty chemiczne owadobójcze. Możemy je zastosować w sytuacji, gdy mamy do czynienia z bardzo dużą populacją kowala bezskrzydłego.

Jednak zanim podejmiemy jakiekolwiek z powyższych działań, zastanówmy się czy przypadkiem usunięcie tego owada z ogrodu nie przyniesie nam więcej szkody niż pożytku.