Bób to jednoroczna roślina strączkowa, która jest bogata m.in. w witaminy z grupy B i białko. Idealnie sprawdzi się jako element diety wege. Można go jeść jako przekąskę albo wykorzystać do przygotowania pysznej zupy czy warzywnego gulaszu. Przeczytaj, kiedy go siać i jak uprawiać, aby już w lipcu móc się nim zajadać do woli.

Reklama

Jak i kiedy wysiewać bób?

Uprawa bobu nie jest wymagająca. Aby już za kilka miesięcy zebrać pierwsze plony, trzeba go wysiać wczesną wiosną. Roślina jest dosyć odporna na spadki temperatury, dlatego nie będą jej straszne nawet delikatne przymrozki, które mogą się jeszcze zdarzyć na początku kwietnia.

Reklama

Bób wysiej w miejscu, które jest w pełni nasłonecznione. Gleba powinna być dosyć wilgotna i żyzna o lekko kwaśnym odczynie. Na początek dobrze spulchnij glebę. Bób można wysiewać na dwa sposoby.

Pierwszy – punktowy – polega na umieszczeniu nasion w jednym rzędzie co około 10 cm.

Druga metoda – gniazdowa – to wrzucenie do niewielkiego dołeczka w glebie kilka nasionek w odstępach co 20-25 cm.

Reklama

W jednym i drugim przypadku nasiona umieszczaj na głębokości 4-5 cm, a następnie przysyp je delikatnie ziemią, lekko ją ugnieć i podlej. Chcesz, żeby bób rósł w kilku rzędach? Zachowaj między nimi około 40 cm odległości.

O czym jeszcze pamiętać przy sadzeniu bobu?

Jeśli udało ci się zasiać bób już na przełomie lutego i marca do doniczek lub skrzynek, które stały w domu, w kwietniu możesz przenieść sadzonki do gruntu. Dobrze, jeśli ziemia została wcześniej zasilona kompostem albo obornikiem. Nie sadź bobu na tych samych grządkach, na których wcześniej rosły inne rośliny strączkowe, bo twoje sadzonki nie będą miały odpowiednio żyznej ziemi. Pamiętaj także o zasadach uprawy współrzędnej. Bób nie lubi się z pomidorami, grochem, fasolą, burakiem i selerem. Możesz jednak obok niego zasadzić np. ziemniaki, kukurydzę i warzywa kapustne.

Pielęgnacja sadzonek bobu

Nasiona bobu po zasadzeniu powinny zacząć kiełkować już po 7-10 dniach. Niektóre sadzonki (np. te z odmiany hangdown biały) mogą rozrosnąć się nawet do 120 cm wysokości, co oznacza, że w pewnym momencie trzeba będzie je podwiązać na palikach lub na rozciągniętym nad zagonem sznurku. Bób jest bardzo wrażliwy na niedostatek wody, dlatego w przypadku braku opadów warto go regularnie podlewać – szczególnie podczas kwitnienia i zawiązywania strąków.

Jeżeli po wysiewie prognozują silne przymrozki, zabezpiecz uprawę agrowłókniną. Z kolei w trakcie wzrostu bobu pamiętaj o częstym odchwaszczaniu grządek. Możesz także od czasu do czasu spulchniać glebę pazurkami lub motyką i zasilać sadzonki nawozem wieloskładnikowym.

Może się zdarzyć, że uprawę bobu zaatakują mszyce, strąkowiec bobowy, wciornastek albo pędraki. Zastosuj wówczas środki ochrony roślin, aby pozbyć się nieproszonych gości z grządek. Dobrym sposobem na uniknięcie takich problemów jest także wczesny wysiew bobu, który będzie mniej narażony na atak szkodników.