Sadzonki pomidorów - pielęgnacja

Istotne jest regularne podlewanie sadzonek pomidorów. Gleba powinna być wilgotna, ale nie przemoczona, aby uniknąć gniciu korzeni. Najlepiej podlewać rośliny wieczorem, co zmniejsza ryzyko nadmiernego parowania wody w ciągu dnia.

Sadzonki powinny być eksponowane na działanie światła słonecznego. Umieszczenie ich w miejscu, gdzie otrzymają około 6-8 godzin światła dziennie, jest kluczowe dla ich prawidłowego wzrostu. Ważne jest również przycinanie. Kiedy sadzonki osiągną wysokość 15 cm, warto je przyciąć do jednego lub dwóch silnych pędów, co sprawi, że będą bardziej stabilne i lepiej się rozwiną.

Aby wspomóc wzrost roślin, warto używać podpór. Zapobiegnie to ich złamaniu i nadmiernemu obciążeniu. Najczęściej wykorzystuje się do tego grube patyki lub bambusowe kijki. Hodowca powinien również regularnie usuwać chwasty i stosować naturalne środki odstraszające szkodniki.

Pomidory najlepiej będą rosły w glebie o konsystencji gliniasto-piaszczystej o lekko kwaśnym pH (5,5-6,5). Konieczne jest zapewnienie im odpowiednich składników odżywczych, szczególnie bogatych w niezbędne mikroelementy. Na początku uprawy należy zadbać o to, aby sadzonki pomidora miały dostęp do podłoża z wysoką zawartością azotu oraz składników odżywczych. A czym najlepiej podlewać i nawozić sadzonki pomidorów? Oto domowe i skuteczne sposoby.

Wywar z cebuli

Zbierz 3 szklanki łupin cebuli, umieść je w garnku i zalej 5-6 szklankami wody. Doprowadź do wrzenia, a następnie zdejmij z palnika i pozostaw na 2 dni. Po tym czasie odcedź wywar i rozcieńcz go w 2,5 litrach wody. Podlewaj sadzonki rano raz w tygodniu, a szybko nabiorą sił i będą bardziej odporne.

Nawóz z pokrzywy

Aby wzmocnić sadzonki pomidorów, warto stosować nawóz z pokrzyw. Przygotowanie go jest proste - należy zebrać 1 kg pokrzywy, posiekać ją i zalać 10 litrami wody. Następnie pozostawić płyn do fermentacji przez 8-14 dni, codziennie mieszając zawartość wiaderka, aby przyspieszyć proces. Jeśli uciążliwy zapach mieszanki przeszkadza, można dodać do niej odrobinę mączki skalnej, aby zneutralizować aromat i wzmocnić go dodatkową dawką potasu. Gotowy nawóz z pokrzyw należy rozcieńczyć w wodzie w proporcji 1:10 i podlewać nim sadzonki pomidorów raz na 10-14 dni.

Nawóz z drożdży

Można przygotować także naturalny nawóz z drożdży. Aby to zrobić, rozpuść drożdże instant (2 paczki po 7 g) w słoiku wody i dodaj łyżkę stołową cukru. Następnie dokładnie wymieszaj i pozostaw na kilka minut. Następnie przelej miksturę do większego naczynia (o pojemności 1-2 litrów) i zalej go wodą do pełna. Zaleca się stosowanie tego nawozu maksymalnie 1-2 razy w miesiącu.

Nawóz z biohumusu

Zaleca się, aby do 1,5 litrowej konewki wody dodać 2-4 nakrętki biohumusu, dokładnie wymieszać zawartość, a następnie użyć tej mieszanki do podlania sadzonek, starając się unikać zwilżania liści. W miarę wzrostu roślin ich zapotrzebowanie na składniki odżywcze będzie rosło, więc zaleca się dodawanie niewielkich ilości biohumusu przy każdym podlewaniu rozsady.

Biohumus to naturalny nawóz stworzony na bazie wermikompostu, czyli substancji produkowanej przez kalifornijskie dżdżownice. Zawiera on azot, fosfor i potas, co sprawia, że dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, jednocześnie chroniąc glebę przed wyczerpaniem.

Podlewanie sadzonek pomidorów

Najlepiej jest podlewać pomidory i ich sadzonki czystą wodą o umiarkowanej temperaturze, która nie jest zbyt zimna. Woda powinna mieć co najmniej 14 stopni Celsjusza. Należy unikać podlewania pomidorów zimną wodą prosto z kranu, zaleca się korzystanie z deszczówki, ale można także użyć wody z kranu, jednak należy ją wcześniej odstawić, aby się ogrzała.

Po umieszczeniu sadzonek pomidorów w glebie konieczne jest obfite podlewanie, ponieważ korzenie nie mają jeszcze możliwości sięgnięcia do głębszych, wilgotnych warstw gleby. Zaleca się powtarzanie nawadniania 2 razy w tygodniu. Głębokie podlewanie pozwala na wniknięcie wody w głąb ziemi, co sprzyja lepszemu przyjęciu się sadzonek i rozrostowi korzeni.

Natomiast częste, ale niewielkie podlewanie skutkuje nawilżeniem jedynie powierzchniowej warstwy gleby, co prowadzi do rozrostu korzeni na boki i ich wystawania z ziemi. Po ugruntowaniu się sadzonek zaleca się regularne nawadnianie z dłuższymi przerwami, np. co 3–5 dni, zależnie od rodzaju gleby.

Nawożenie sadzonek pomidorów

Możesz wykorzystać także konwencjonalne jednoskładnikowe nawozy, takie jak saletra amonowa, saletra wapniowa, siarczan potasu i superfosfat. Zaleca się rozpoczęcie dokarmiania młodych sadzonek tymi nawozami już po 3-4 tygodniach od ich posadzenia. W przypadku płynnych nawozów zaleca się ich stosowanie co tydzień lub co dwa tygodnie.