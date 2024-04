Widok pająka w domu przyprawia cię o dreszcze? A może po prostu masz dosyć usuwania pajęczyn, które po sobie zostawiają? Przeczytaj, jak je odstraszyć i zniechęcić do przekraczania progu mieszkania.

Dlaczego pająki wchodzą do domu?

W Polsce żyje ponad 800 gatunków pająków. Najpopularniejszymi osobnikami są: kątnik domowy, zyzuś tłuścioch, nasosznik trzęś, skakun albo popularny krzyżak. Spotkać można także kosarza pospolitego, który nie jest pająkiem, choć bardzo go przypomina.

Według popularnego przesądu zabicie pająka przynosi nieszczęście. Inni sądzą, że jego unicestwienie zapowiada zmianę pogody i deszcz. Te małe żyjątka stają się bardzo aktywne wraz z nadejściem cieplejszych dni, a do mieszkań wchodzą zwabione pożywieniem w postaci insektów i resztek jedzenia.

Pająki najczęściej chowają się w ciemnych kątach i unikają kontaktu z ludźmi. Choć zjadają komary, mole, muchy, a nawet karaczany, lepiej pozbyć się tych nieproszonych gości. Jak to skutecznie zrobić?

Jak pozbyć się pająków z mieszkania?

Aby zniechęcić pająki do wchodzenia przez otwarte okna i szpary w drzwiach, dbaj o to, by na bieżąco usuwać resztki jedzenia, które przyciągają owady – główne pożywienie pajęczaków. Warto pomyśleć też o zamontowaniu moskitier, przez które pająki się nie przedrą.

Możesz także użyć kilku prostych sposobów – np. domowego sprayu na bazie olejku miętowego i wody. Wystarczy rozpylić go na framugach i rogach pomieszczeń, a także na balkonie lub tarasie.

Ocet kontra pająki

Pająki odstraszy też zapach cytryny, octu i cynamonu. Przygotuj mieszankę na bazie tych składników i zabezpiecz nią newralgiczne punkty.

Warto także raz w tygodniu umyć podłogę z ciepłą wodą i octem. Nie tylko zdezynfekujesz jej powierzchnię, lecz także zniechęcisz pająki do tkania pajęczyn w kątach mieszkania.

Jeśli wszystkie powyższe sposoby nie pomogą, zawsze możesz sięgnąć po preparaty chemiczne do zwalczania szkodników.